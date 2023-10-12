Госдума утвердила обновленный состав совета директоров Центробанка

Госдума в ходе пленарного заседания утвердила обновленный состав совета директоров Банка России. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал ввести «персональную ответственность» для топ-менеджеров ЦБ.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, по итогам встречи с руководством Центробанка депутаты утвердили вхождение в совет директоров регулятора трех новых членов — это директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, глава управления ЦБ по Центральному федеральному округу, экс-премьер Башкирии Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Лариса Павлова. Кроме того, продлены полномочия четырех уже действующих членов совета директоров ЦБ: первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, замглавы ЦБ Алексея Гузнова, советника председателя Банка России Алексея Симановского, а также главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты.

Советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Ксения Юдаева с 10 октября членом совета директоров не является, председатель регулятора не просила депутатов продлить ее полномочия.

«В Центробанке должна быть более высокая персональная ответственность зампредов, членов совета директоров. Это необходимо, чтобы человек, который входит в совет директоров Центробанка, понимал, что если он эффективен — ему спасибо скажут, неэффективен — его уволят, и потом не трудоустроится ни в какой частный банк. Тогда и эффективность будет повышаться»,— заявил в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Совет директоров Банка России коллегиально принимает ключевые решения, входящие в компетенцию регулятора. В частности, именно этот орган проводит заседания по изменению ключевой ставки. Члены совета директоров избираются сроком на пять лет.

Александр Кислов