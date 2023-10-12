Суд запретил выплату дивидендов миноритариям Соликамского магниевого завода

Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Пермского края, который ранее отказал Росимуществу в обеспечительных мерах в рамках процесса о судьбе акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Напомним, прокуратура добивается изъятия ценных бумаг у миноритариев в пользу государства, поскольку считает незаконной приватизацию завода в 1990-х годах. Ранее арбитраж удовлетворил иск надзорного органа об изъятии более 89% акций у мажоритарных акционеров.

В рамках нового иска, ответчиками по которому проходят свыше 2,1 тыс. человек, привлеченное третьим лицом Росимущество потребовало запретить им выплату дивидендов на общую сумму более 187 млн руб. Речь идет о выплате по итогам 2022 года. Летом суд первой инстанции отказал в принятии обеспечительных мер. Свою позицию он мотивировал тем, что решение не выплачивать дивиденды может принять и общее собрание акционеров, где большинство голосов контролируют госструктуры. Росимущество обжаловало этот судебный акт в апелляции.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с доводами заявителя согласился. В постановлении указано, что фактически предметом спора является право ответчиков владеть акциями и получать от них дивиденды. При этом их выплата в случае удовлетворения требований нанесет ущерб Российской Федерации. Стоит отметить, что ранее СМЗ отчитался о выплате дивидендов в размере 1,569 млрд руб. Судя по отчету, получателями стали акционеры, владеющие истребованным в пользу государства пакетом.

Дмитрий Астахов, Пермь