У котла прижали крышку

Продолжаются разбирательства по поводу необоснованных тарифов «Коммунэнерго» — территориальной сетевой организации (ТСО). «Кировэнерго» доказало, что эта ТСО в долгосрочном периоде 2020–2024 годов необоснованно завысила тариф на передачу электроэнергии, сфальсифицировав свои затраты. Теперь «Кировэнерго» хочет доказать, что «Коммунэнерго» таким же образом получила необоснованный индивидуальный тариф и раньше — в 2015–2019 годах и переплата потребителей составила 1,9 млрд руб. Однако попытка взыскать эти деньги пока не увенчалась успехом: две инстанции сочли, что котлодержатель «Кировэнерго» не может предъявлять претензии к ТСО, так как конечными потребителями электроэнергии являются кировчане. За «Коммунэнерго» вступился сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев, посчитавший, что в «Россетях» занимаются рейдерством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Важный для Кировской области спор по обоснованности тарифов на передачу электроэнергии прошел через арбитражные суды региона. В начале октября вторая инстанция отказала АО «Кировэнерго» (филиал «Россетей») во взыскании 1,9 млрд руб. неосновательного обогащения с ОАО «Коммунэнерго», индивидуальный тариф которого поставлен под сомнение.

В электроэнергетике Кировской области действует тарифно-балансовая модель «котел сверху». «Кировэнерго» выступает как котлодержатель. Компания получает от гарантирующего поставщика «Т-Плюс» плату за поставленную жителям и организациям электроэнергию. Имея единый котловой тариф, «Кировэнерго» затем перечисляет средства нижестоящим ТСО за передачу по их сетям электроэнергии до потребителей. Территориальные организации имеют свои индивидуальные тарифы. Однако особенности отечественной электроэнергетики таковы, что сумма всех индивидуальных тарифов разных ТСО не образует общего тарифного объема «котла».

Разбирательство котлодержателя с ТСО «Коммунэнерго», чьи электросети и котельные обслуживают Кирово-Чепецк и соседние поселки (около 200 тыс. потребителей), началось около трех лет назад.

В 2021 году «Кировэнерго» доказало, что ТСО при утверждении своего тарифа на долгосрочный период 2020–2024 годов представило в Региональную службу по тарифам недостоверные данные.

В частности, была серьезно завышена протяженность электролиний и количество работников «Коммунэнерго». Соответственно, эти сфальсифицированные затраты повлияли на рост необходимой валовой выручки компании. Когда эти факты были установлены экспертами МВД и судами, решение РСТ Кировской области было отменено и тариф на передачу электроэнергии по сетям «Коммуэнерго» был соотвественно уменьшен на величину неподтвержденных затрат. До пересмотра тарифа «Коммуэнерго» успело получить больше 247 млн руб. переплаты и частично вернуло их, а частично договорилось с «Кировэнерго» о взаимозачетах.

Однако когда котлодержатель заинтересовался долгосрочным регулированием ТСО за 2015–2019 годы, то выявил, что точно по такой же схеме «Коммунэнерго» получило завышенный тариф и за более ранний период, а переплата потребителей за эти годы составила уже 1,9 млрд руб. После требований «Кировэнерго» взыскать эту сумму в Кировской области начались эксцессы. По словам источников «Ъ-Приволжье», на совещаниях в областном правительстве руководство ТСО стало заявлять о перспективе банкротства компании, недобросовестных действиях филиала «Россетей», угрозе срыва отопительного сезона и прочих негативных последствиях.

За «Коммунэнерго» в прошлом году вступился сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев. Он отправил письма в Минэнерго России и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия котлодержателя. Сенатор сообщил, что в ТСО сложилась критическая финансовая ситуация, в преддверии выборов энергобезопасность Кировской области может быть нарушена, а «Кировэнерго» с конца 2021 года незаконно удерживает более 900 млн руб., являющихся выручкой «Коммунэнерго», что приводит к невыплате зарплат и социальной напряженности в ее тысячном коллективе (копии писем имеются в распоряжении «Ъ-Приволжье»).

Господин Лебедев также сообщил, что, по его личному мнению, гендиректор ПАО «Россети Центра и Приволжья» Игорь Маковский готовится к рейдерскому захвату кировской ТСО. Получить комментарии сенатора о причинах такой убежденности не удалось. Судя по тому, что господин Маковский по-прежнему работает в «Россетях», доводы сенатора Лебедева пока не подтвердились.

Кировские суды отказали во взыскании средств, сославшись на то, что сроки давности пропущены, а «Кировэнерго» является ненадлежащим истцом — предъявлять ТСО претензии могут только конечные потребители электроэнергии.

Назначать судебную экспертизу обоснованности тарифа и размера переплаты в Кировской области не стали. Представители котлодержателя с выводами судей не согласны и подали жалобу в кассационную инстанцию. По словам адвоката Олеси Шулевой, сделанное экспертами РАНХиГС заключение показало, что невозможно рассчитать размер переплаты каждого жителя в том случае, если тариф ТСО будет признан необоснованным. «Что касается акционеров “Коммунэнерго”, до сих пор не очень понятно, кому именно принадлежит эта компания. Ее собственник Виктор Рябенко в кировских СМИ публично признался, что он не является собственником и правды не скажет.

Случившая в 2011 году сделка по продаже компании выглядела странно. Изученные нами документы свидетельствуют, что АО „Коммунэнерго” взяло 450 млн руб. в кредит, затем одолжило эти деньги ООО "Проф-Инвест", единственным учредителем которой выступает господин Рябенко, и это ООО выкупило компанию. Кредит банку был выплачен из выручки "Коммунэнерго". Не исключено, что эти расходы также могли быть включены в тариф и оплачены кировчанами. Эти обстоятельства, на наш взгляд, нуждаются в отдельной проверке», — добавила Олеся Шулева.

Кассационную жалобу «Кировэнерго» будет рассматривать арбитражный суд Волго-Вятского округа в Нижнем Новгороде.

Роман Кряжев