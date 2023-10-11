Повреждение бывшего здания Конюшенного ведомства привело к уголовному делу

Петербургская полиция возбудила уголовное дело в отношении компании, которая провела незаконную реконструкцию жилого корпуса придворно-конюшенного ведомства, признанного объектом культурного наследия, сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Здание расположено по адресу: Большая Конюшенная улица, дом 2, литера А. Прокуратура Центрального района провела проверку здания и установила, что в нем вместо оконного проема появился дверной, обустроена шахта лифта, установлен подъемник из светопрозрачных конструкций. В капитальной стене на уровне первого этажа застройщик сделал проем. Работы не были согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Экспертиза до начала работ не проводилась.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы Петербурга, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия народов РФ (ч.1 ст. 243 УК РФ). Какая компания проводила работы в здании, не сообщается.

Бывший жилой корпус Придворно-конюшенного ведомства был построен в 1800 году. Он представляет собой памятник архитектура классицизма.

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