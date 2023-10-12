Рост ставок подогрел спрос

За восемь месяцев 2023 года в Челябинской области было выдано 38,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 98 млрд руб. Это на 75% больше показателя аналогичного периода прошлого года по количеству и в два раза по объему. Общая сумма задолженности по ипотеке в регионе увеличилась с 232,9 млрд руб. до 303 млрд руб. Доля просроченного долга сократилась с 0,5% до 0,3% от общего объема. Эксперты видят причину роста рынка ипотечного кредитования в стремлении оформить кредит до повышения процентных ставок, а также в желании сохранить деньги в нестабильных экономических условиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость нового жилья в Челябинске выросла на 20% за год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Стоимость нового жилья в Челябинске выросла на 20% за год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В январе–августе 2023 года объем выдачи ипотечных кредитов в Челябинской области вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 98 млрд руб. Число оформленных займов этого вида увеличилось на 75%, с 22,1 тыс. до 38,8 тыс. Сведения об этом содержатся в информационном бюллетене Банка России.

Общий объем задолженности по ипотечным кредитам на 1 сентября 2023 года увеличился до 303 млрд руб. с 232,9 млрд руб. на 1 сентября прошлого года. Объем просроченного долга снизился на 100 млн руб., до 1,09 млрд руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке в общем объеме снизилась с 0,5% до 0,3% за год.

В августе средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составил 2,7 млн руб. В том же периоде прошлого года он оценивался в 2,4 млн руб.

Существенный рост спроса на ипотеку в Челябинской области фиксируют и представители банков. В пресс-службе банка «Открытие» отмечают, что в январе–сентябре объем выдачи ипотечных кредитов на Южном Урале составил 1,6 млрд руб., что в три раза больше, чем в том же периоде прошлого года. В количественном отношении рост составил 2,5 раза. Средний размер ипотечного займа за год увеличился с 2,5 млн руб. до 3,2 млн руб.

Как сообщал ВТБ, в январе–сентябре жители региона оформили более 5 тыс. жилищных кредитов на сумму около 14,5 млрд руб. Это больше показателя всего прошлого года по числу сделок, на 40% — по объему. В банке поясняли, что спрос на ипотеку в сентябре превысил показатели аналогичного периода 2022-го в три раза. «Средний размер ипотечного кредита в сентябре остался на уровне августа и составил 3 млн руб. Но с господдержкой он больше — 3,5 млн руб., а по базовым программам — 2,8 млн руб. В сентябре доля льготной ипотеки выросла до 52%, в августе она была 42%»,— комментирует исполняющий обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуард Сушков.

Росту объемов выдачи ипотеки в Челябинской области сопутствовало заметное удорожание жилья. По данным Банка России, в апреле–июне средняя цена квадратного метра в квартирах региона на вторичном рынке региона составила 60,2 тыс. руб. По сравнению со вторым кварталом 2022-го она снизилась на 12,5 тыс. руб. Квадратный метр в новых квартирах, напротив, подорожал — с 73,6 тыс. руб. до 102,9 тыс. руб. Годовой рост цены квадратного метра первичного жилья отмечался, по сведениям «Циан», в Челябинске — на 20%, до 109,3 тыс. руб. в сентябре. По данным на июнь, «квадрат» на вторичном рынке города также подорожал на 20% к аналогичному периоду 2022-го и достиг 77,9 тыс. руб. По динамике цен на первичное и готовое жилье Челябинск входит в число лидеров среди городов-миллионников.

Руководитель аналитического агентства So Invest Анастасия Кузьминова видит причину ощутимого роста спроса на ипотеку в Челябинской области в ослаблении рубля и повышении ключевой ставки Банка России до 13% в сентябре 2023 года.

«Также сыграло роль ожидание повышения первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%, которое произошло 20 сентября. В августе в регионе были отмечены рекордные объемы выдач ипотеки — 18,6 млрд. руб., что на 28% больше, чем месяцем раньше. Отмечу, что в сентябре мы можем увидеть в этой статистике новый рекорд, после чего рынок ждет некоторое замедление»,— считает Анастасия Кузьминова.

Экономист Сергей Гордеев отмечает, что рост объемов выдачи жилищных кредитов в Челябинской области в большей степени связан с востребованностью льготных ипотечных программ. «Это можно назвать ажиотажным спросом. Так, в нестабильных экономических условиях люди стремятся вкладывать имеющиеся у них деньги в недвижимость, чтобы сохранить их. В том числе на мотивы граждан повлияли резкие колебания курса рубля»,— считает Сергей Гордеев. По его словам, высокий спрос на ипотечные кредиты в регионе может сохраниться в ближайшие полгода.

«При этом есть признаки того, что регион достиг пика по объемам выдачи ипотеки. Платежеспособная емкость рынка ограничена, и никакой экономический процесс не может идти все время с довольно существенным ростом. При этом мы видим, что из-за удорожания жилья размеры ипотечных кредитов начали расти существенно сильнее, чем доходы граждан»,— подчеркивает Сергей Гордеев.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов считает главной причиной роста выдачи ипотечных кредитов в Челябинской области стремление приобрести жилье до повышения ключевой ставки. «Весь отложенный на следующие три-шесть месяцев спрос проявился сразу, когда стало очевидно, что в ближайшие полгода-год ипотека будет существенно дороже. Выдача ипотеки будет падать, поскольку отложенный спрос, по большей части, уже реализовался. Этот эффект будет виден в четвертом квартале этого года»,— комментирует Артем Тузов. Он добавляет, что на рост объемов выдачи ипотеки в регионе также повлияло повышение зарплат и числа рабочих мест на промышленных предприятиях.

«Промышленность Челябинской области стала крайне востребована. Одновременно с этим появился и дефицит кадров. В результате, предприятия, получившие заказы и предоплаты, стали бороться за сотрудников и повышать размер оплаты труда. По этой причине сотрудники получили уверенность в завтрашнем дне и стали готовы как вовремя оплачивать ипотечные кредиты, так и брать новые»,— рассуждает Артем Тузов.

Михаил Бычков