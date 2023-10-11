Режим тишины

Правда ли, что в Швейцарии законодательно запрещено смывать воду в туалете и пользоваться душем после 22:00?

В сети распространено утверждение, что такой запрет связан с жестким местным законодательством. Впрочем, швейцарский гражданский кодекс не накладывает конкретных ограничений на поведение людей в жилищах. Там лишь указано, что землевладельцы обязаны избегать действий, в том числе шума, наносящих ущерб соседним объектам. Никаких ограничений по времени суток, громкости и тем более месту в кодексе не существует. То же самое касается швейцарского федерального закона о защите окружающей среды.

Немного конкретики появляется в законодательстве на муниципальном уровне. Так, в Цюрихе с 2012 года действует режим «ночной тишины» в зависимости от времени года и дня недели — с 22:00 или 23:00 и до 7:00. В это время запрещается «деструктивное поведение». Впрочем, значение этого термина не определяется.

Специалисты из Швейцарской ассоциации арендаторов говорят, что подобное размытое ограничение действует во многих регионах. И на уровне конкретных домохозяйств владельцы, конечно, могут интерпретировать закон и устанавливать собственные ограничения. Но юристы единодушно утверждают: смыв в туалете или шум воды из душа не могут стать основанием для жалоб и санкций, что бы ни прописал домовладелец. Более того, попытка применить такие запреты будет рассматриваться как ущемление прав граждан.

Стоит отметить, что если за рубежом байка о запрете спускать воду по ночам входит в число самых популярных фактов о Швейцарии, то в местных СМИ ее включают в число наиболее известных мифов об этой стране.

Вердикт — это неправда.