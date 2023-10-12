Демонтаж по формальному принципу

В Сочи компания, владеющая участком бывшего пансионата «Самшит», снесла пристройки у отдельно стоящего здания, в котором находятся несколько жилых помещений. В частности, на основании решения суда была снесена часть квартиры семьи Авджян, которая там проживает с 1970-х годов. Прописанные в квартире жильцы считают, что приставы нарушили их жилищные права. Юристы полагают, что пострадавшие могут потребовать выплаты компенсаций из-за нарушений норм гражданско-процессуального законодательства и Жилищного кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ануш Мктрчян Фото: Ануш Мктрчян

В Хостинском районе Сочи подрядная организация снесла пристройку к квартире №1 общей площадью 19 кв. м у здания, которое располагается рядом с пансионатом «Самшит» (Новороссийское шоссе, 9а). Хостинский районный суд в апреле текущего года удовлетворил иск АО «Инвест Альянс» о демонтаже незаконного объекта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Инвест Альянс» зарегистрировано в 2007 году в Сочи. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Головная компания общества — «Аспир Си-Уай Холдинг Лимитед» (Кипр), учредитель ООО «Аспир». Гендиректором компании является Роман Пучин. Уставный капитал — 112 млн руб., убыток в 2022 году составил 23,5 млн руб., выручка не указана.

В решении райсуда говорится, что компании «Инвест Альянс» на праве аренды сроком на 49 лет принадлежит земельный участок общей площадью 32 тыс. кв. м по Новороссийскому шоссе, 9. Фирма в 2010 году арендовала землю у МТУ Росимущества для размещения и эксплуатации зданий комплекса пансионата «Самшит». Ранее участок находился в пользовании пансионата, который возвел в 1948 году одноэтажное здание (ул. Новороссийское шоссе, 9а) на четыре квартиры общей площадью 129 кв. м. В постройке находилось служебное жилье сотрудников пансионата, которое распределяли в 1970-х годах.

В материалах дела говорится, что в квартире №1 зарегистрирован Тигран Авджян. Жилье было предоставлено его матери как работнику пансионата «Самшит» в 1971 году. В приватизации жилых помещений жителям дома отказали, поскольку здание находится на федеральной земле.

В решении суда указано, что в период пользования квартирой ответчик возвел пристройку, состоящую из трех помещений. Разрешения на строительство пользователь квартиры не получал.

«Общая площадь квартиры №1 составляет 51 кв. м, она состоит из двух комнат, коридора, кухни и санузла. Снесенная "пристройка" — это и есть кухня и санузел, которые возвели в 1973 года в виде веранды. Проблема в том, что в БТИ инвентарное дело дома начинается с 2007 года, отсюда и часть квартиры стала "пристройкой"»,— комментирует «Ъ-Кубань» представитель пострадавшей стороны Ануш Мктрчян.

По ее словам, снос объекта был незаконным, так как в квартире прописаны еще двое граждан (Татьяна и Эдуард Авджян), которые не были участниками данного судебного процесса в качестве ответчиков. «Фактически они остались на улице и без имущества, хотя в отношении них нет соответствующего решения суда. Это является грубейшим нарушением законодательства. Судебные приставы обязаны были вернуть истцу исполнительное производство»,— комментирует госпожа Мктрчян.

Жильцы не обжаловали вовремя решение суда о демонтаже самовольной пристройки, поэтому оно было приведено в исполнение.

По ее словам, в прокуратуру направлена жалоба в отношении граждан, которые якобы «совершили захват имущества и причинили ущерб в особо крупном размере». В пресс-службе прокуратуры региона оперативно прокомментировать «Ъ-Кубань» ситуацию не смогли.

Ранее АО «Инвест Альянс» пыталось через суд выселить и снять с учета шестерых жильцов квартир в доме по Новороссийскому шоссе, 9а. В январе 2023 года Хостинский районный суд отказал компании в иске. Заявитель указал, что управляет домами после покупки имущественного комплекса пансионата «Самшит» на торгах в 2007 году. В суде же было доказано, что более 27 лет ответчики самостоятельно «несли бремя содержания объекта недвижимости и прилегающей к нему территории», а также производили ремонт жилого дома. Суд пришел к выводу, что вне зависимости от даты предоставления гражданам помещений, в отношении них применяются нормы Жилищного кодекса РФ о договоре социального найма, соответственно, они имеют право на проживание в указанных квартирах.

По словам представителя подрядной организации Михаила Орлова, выполнявшего снос части помещений семьи Авджян, по требованию приставов жильцы самостоятельно не произвели демонтаж пристройки. «На месте демонтажа находились сотрудники полиции, мы никаких законов не нарушали»,— прокомментировал господин Орлов.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что суд формально подошел к рассмотрению иска, не учтя позиции фактических жителей всего комплекса здания. По его словам, при частичном сносе пристройки к общежитию были нарушены нормы гражданско-процессуального законодательства и Жилищного кодекса. Кроме того, суд не учел данные о реально проживающих людях в общежитии и факт их владения жилым имуществом на основе договоров социального найма.

«Пострадавшая сторона вправе требовать в суде признания за ней права собственности на жилые помещения, требовать признать действия компании в осуществлении сноса части жилых помещений незаконными и, как следствие, требовать возмещения компенсаций материального, имущественного и морального вреда. Для аргументации позиции семьи Авджян есть все основания. Не исключаю, что данное дело может дойти до Верховного суда»,— резюмировал господин Шицле.

Тат Гаспарян

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