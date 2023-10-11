Объем перевозок грузов автотранспортом в Челябинской области вырос на 31%

За январь-август объем перевозок грузов автомобильным транспортом в Челябинской области составил 20,3 млн т. Это на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в контрольно-счетной палате (КСП) региона.

Средняя дальность перевозки 1 т грузов в Челябинской области с января по август этого года снизилась с 118,9 км до 108,4 км, или на 9,7%. В КСП связывают это с тем, что транспортные компании все больше используют более короткие маршруты внутри страны, увеличивая объем перевозимого груза.

«Рост грузооборота способствует развитию экономики региона, увеличивая объемы производства и сбыта товаров. Также рост грузооборота увеличивает налоговые поступления в бюджет региона, что позволяет финансировать социальные и инфраструктурные проекты»,— считают в областной КСП.

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