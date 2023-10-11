Главные новости к утру 11 октября

Государственная нефтяная компания Польши Orlen сообщила о соглашении, в рамках которого приобретет польский участок газопровода Ямал—Европа. По условиям сделки Europol Gaz, контролирующая газопровод, выкупит принадлежащие «Газпрому» 48% акций.

Минцифры доработало проект постановления, регулирующий процедуру проверки личности клиентов хостинг-провайдеров. В нее предлагается включить авторизацию с помощью номера телефона, банковской карты и СБП.

По данным СМИ, армия обороны Израиля нанесла удары по дому командующего военным крылом «Хамаса» Мохаммеда Дейфа в секторе Газа. В результате погиб его брат. Местонахождение самого командира в момент удара неизвестно.

«Интер РАО» предлагает увеличить рентабельность своих поставок электроэнергии в Китай на фактический размер новой экспортной пошлины.

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Ожидается, что форум посетит президент России Владимир Путин.

Российские разработчики микроэлектроники планируют выпустить первые образцы процессоров на открытой архитектуре RISC-V в 2025 году. Однако США могут ограничить им доступ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент, дислоцированный в Нагорном Карабахе, при уходе из региона должен вернуться в Россию. Так он ответил на вопрос о возможной передислокации миротворцев в Армению.

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