Главные анонсы 11 октября

В Москве пройдет пленарное заседание Российской энергетической недели. Участвуют президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

В 10:00 мск пройдет заседание Совета федерации. В повестке — законы об особенностях установления тарифов на электроэнергию в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны, об уточнении ответственности за нарушение прав потребителей, об установлении постоянного федерального государственного пожарного надзора на критически важных объектах.

В 11:00 в Совете федерации в рамках правительственного часа выступит заместителя председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его доклад будет посвящен приоритетным направлениям работы правительства по экономическому развитию Дальнего Востока.

В 12:00 в Совете федерации в рамках часа субъекта РФ выступят губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

В 12:00 мск Госдума соберется на пленарной заседание. В 16:15 мск совета Госдумы обсудит повестку предстоящего 13 октября пленарного заседания.

С 11 по 13 октября в Москве пройдет визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Петер Сийярто во время визита обсудит с вице-премьером Александром Новаком энергетические вопросы в рамках Российской энергетической недели.

В Москве состоится визит вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Запланирована встреча господина Родригеса с вице-премьером Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест начальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

В Санкт-Петербурге пройдет брифинг начальника отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковника Игоря Головача, посвященный особенностям проведения призыва на срочную военную службу на территории ЗВО.

Минфин на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа предложит бумаги двух серий.

Верховный суд РФ решит, когда компанию, не заключившую вовремя контракт по итогам торгов, нельзя включить в реестр недобросовестных поставщиков.

В Брюсселе пройдет очередная встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Проходит с участием около 50 стран. США представляют министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Чарльз Браун.

В Вашингтоне пройдет голосование по кандидатуре спикера палаты представителей конгресса США.

Федеральная резервная система США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам от 19-20 сентября.