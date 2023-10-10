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Казна с долгами

Подготовлен законопроект о бюджете Ульяновской области на 2024 год

Минфин Ульяновской области подготовил проект бюджета Ульяновской области на 2024 год. Планируется, что общий объем доходов вырастет на 5 млрд руб., в то время как уровень расходов даже сократится. В правительстве региона называют проект основного финансового закона на будущий год «в окончательной степени сбалансированным по первоочередным расходам» и отмечают стабильность бюджета. Эксперты обращают внимание на рост долговой нагрузки региона и риски, возникающие в связи с этим.

Марина Алексеева считает, что это один из самых стабильных бюджетов региона «с точки зрения его конструкции»

Марина Алексеева считает, что это один из самых стабильных бюджетов региона «с точки зрения его конструкции»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Марина Алексеева считает, что это один из самых стабильных бюджетов региона «с точки зрения его конструкции»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Минфин Ульяновской области подготовил проект бюджета региона на 2024 год. Законопроект (925 страниц) во вторник размещен на сайте общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала облправительства.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета-2024 определен в размере 86,643 млрд руб. (в первоначально принятом варианте бюджета2023 он составил 81,406 млрд руб.). Расходы предусмотрены в сумме 88,128 млрд руб. (в первоначальном бюджете2023 эта цифра была даже выше — 88,278 млрд руб.). Дефицит бюджета при этом значительно снизился в сравнении с предыдущим годом и составил 1,485 млрд руб. (в 2023 году дефицит бюджета был на уровне 6,872 млрд руб., на 2025 и 2026 годы бюджет планируется с профицитом 4,135 млрд руб. и 5,492 млрд руб. соответственно). Собственные доходы региона прогнозируются на уровне 69,212 млрд руб. (в 2023 году они были почти на 9 млрд руб. ниже — 60,460 млрд руб.). Предполагается, что финансовая помощь региону из федерального центра составит 17,432 млрд руб. (год назад — 20,946 млрд руб.).

Верхний предел госдолга региона на 1 января 2025 года установлен на уровне 56,833 млрд руб., что составит 82% от уровня собственных доходов региона (Бюджетный кодекс позволяет доводить уровень госдолга до 100%). На обслуживание госдолга на 2024 год запланировано израсходовать 3 млрд руб. При этом предполагаются внутренние заимствования в размере 36,151 млрд руб. с погашением за этот период 34,935 млрд руб. Заметим, по состоянию на 1 октября, по данным регионального минфина, консолидированный госдолг региона составил 55,073 млрд руб. По уровню долговой нагрузки (отношение госдолга к собственным доходам) по итогам первого полугодия 2023 года Ульяновская область в рейтинге РИА «Рейтинг» (входит в медиагруппу МИА «Россия сегодня») находится на 79-м месте (75,2%) среди 85 субъектов РФ (не учитываются новые регионы).

Собственные доходы региона в 2024 году прогнозируются с ростом на 14,5% в сравнении с 2023 годом. Как и прежде, основным бюджетообразующим налогом являются акцизы, которые занимают 31,6% от общего объема налоговых поступлений — 21,896 млрд руб. (в бюджете2023 было 22,219 млрд руб.), из них 16,506 млрд — прогноз по акцизам на алкогольную продукцию (в бюджете-2023 — 17,350 млрд руб.), в которых акцизы на пиво составляют 15,266 млрд руб. (в бюджете-2023 — 16,300 млрд руб., снижение на 6,3%). Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты в целом на 2024 год определен в сумме 5,390 млрд руб. НДФЛ (27,9% доходов) планируется получить на уровне 19,331 млрд руб. (в бюджете-2023 было 16,277 млрд руб.). Налог на прибыль (24,5% от общего объема собственных доходов) составит 16,973 млрд руб. (в бюджете-2023 — 12,401 млрд руб.).

Первый зампред облправительства Марина Алексеева пояснила «Ъ», что дефицит бюджета в сравнении с прошлым годом «значительно снижен, потому что правительство сейчас придерживается верхней планки, установленной для региона показателями бюджетной устойчивости»: «В целях недопущения перехода Ульяновской области в число регионов с низкой долговой устойчивостью мы будем придерживаться этих параметров, и дальнейшее наращивание суммы дефицита бюджета будет возможно только в случае, если будут опережающими темпами расти доходы. То есть мы будем придерживаться жесткого контроля за показателями соотношения долга к собственным доходам». Снижение расходной части бюджета в сравнении с бюджетом-2023 она объяснила тем, что еще не сформирована ее федеральная составляющая, «поскольку еще не все бюджетные трансферты утверждены». С этим связано и некоторое снижение финансовой помощи федерального бюджета. Ситуацию с госдолгом вице-премьер оценила как «абсолютно некритичную», отметив, что всегда она оценивается как в русле требуемых показателей. Заметный рост собственных доходов региона госпожа Алексеева назвала «средним показателем», пояснив, что «он не пессимистичный», но там и нет больших амбиций». Рост доходов региона от НДФЛ она объясняет несколькими факторами — ростом зарплат в связи с возрастанием конкуренции на рынке труда, работой облправительства по повышению зарплаты, а также индексациями бюджетникам (категории по майским указам президента). Этот бюджет в сравнении с бюджетом2023 Марина Алексеева характеризует как «в окончательной степени сбалансированный по первоочередным расходам»: «Если в прошлом году мы формировали обеспечение зарплаты бюджетникам на 11 с половиной месяцев, то в этом — полное обеспечение, также сейчас мы в максимальной степени предусматриваем меры соцподдержки, планируем обеспечить завершение всех начатых строительных объектов». Из рисков она выделяет доступность кредитных ресурсов, поскольку «стоимость госдолга в части коммерческих заимствований в сегодняшней ситуации может вырасти за счет роста рыночных денег». В то же время она отмечает, что «это один из самых стабильных бюджетов с точки зрения конструкции». Ожидается, что на заседании правительства бюджет будет рассмотрен 26 октября, после чего будет передан в заксобрание, хотя уже сейчас комитеты приступают к работе с ним.

Доктор экономических наук, профессор УлГУ и эксперт региональной Общественной палаты Анатолий Лапин отмечает, что уровень долговой нагрузки региона «заставляет сильно насторожиться»: «Даже если он составит 80%, то любые колебания по негативному сценарию могут вывести регион из этой зоны и привести его к внешнему управлению, тем более что заемные средства разогревают экономику и ведут к росту инфляции». По его мнению, для обеспечения устойчивости и стабильности бюджета необходимо больше выводить различные виды деятельности из теневой сферы, находя стимулирующие инструменты, формировать в регионе налоговые режимы, которые позволили бы перенаправлять налоговые льготы в инвестиции (по инвестициям регион имеет минус 22% в первом полугодии) и активизировать работу по межрегиональной ­кооперации.

Сергей Титов, Ульяновск

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