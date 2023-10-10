Казна с долгами

Минфин Ульяновской области подготовил проект бюджета Ульяновской области на 2024 год. Планируется, что общий объем доходов вырастет на 5 млрд руб., в то время как уровень расходов даже сократится. В правительстве региона называют проект основного финансового закона на будущий год «в окончательной степени сбалансированным по первоочередным расходам» и отмечают стабильность бюджета. Эксперты обращают внимание на рост долговой нагрузки региона и риски, возникающие в связи с этим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Алексеева считает, что это один из самых стабильных бюджетов региона «с точки зрения его конструкции»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Марина Алексеева считает, что это один из самых стабильных бюджетов региона «с точки зрения его конструкции»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Минфин Ульяновской области подготовил проект бюджета региона на 2024 год. Законопроект (925 страниц) во вторник размещен на сайте общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала облправительства.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета-2024 определен в размере 86,643 млрд руб. (в первоначально принятом варианте бюджета2023 он составил 81,406 млрд руб.). Расходы предусмотрены в сумме 88,128 млрд руб. (в первоначальном бюджете2023 эта цифра была даже выше — 88,278 млрд руб.). Дефицит бюджета при этом значительно снизился в сравнении с предыдущим годом и составил 1,485 млрд руб. (в 2023 году дефицит бюджета был на уровне 6,872 млрд руб., на 2025 и 2026 годы бюджет планируется с профицитом 4,135 млрд руб. и 5,492 млрд руб. соответственно). Собственные доходы региона прогнозируются на уровне 69,212 млрд руб. (в 2023 году они были почти на 9 млрд руб. ниже — 60,460 млрд руб.). Предполагается, что финансовая помощь региону из федерального центра составит 17,432 млрд руб. (год назад — 20,946 млрд руб.).

Верхний предел госдолга региона на 1 января 2025 года установлен на уровне 56,833 млрд руб., что составит 82% от уровня собственных доходов региона (Бюджетный кодекс позволяет доводить уровень госдолга до 100%). На обслуживание госдолга на 2024 год запланировано израсходовать 3 млрд руб. При этом предполагаются внутренние заимствования в размере 36,151 млрд руб. с погашением за этот период 34,935 млрд руб. Заметим, по состоянию на 1 октября, по данным регионального минфина, консолидированный госдолг региона составил 55,073 млрд руб. По уровню долговой нагрузки (отношение госдолга к собственным доходам) по итогам первого полугодия 2023 года Ульяновская область в рейтинге РИА «Рейтинг» (входит в медиагруппу МИА «Россия сегодня») находится на 79-м месте (75,2%) среди 85 субъектов РФ (не учитываются новые регионы).

Собственные доходы региона в 2024 году прогнозируются с ростом на 14,5% в сравнении с 2023 годом. Как и прежде, основным бюджетообразующим налогом являются акцизы, которые занимают 31,6% от общего объема налоговых поступлений — 21,896 млрд руб. (в бюджете2023 было 22,219 млрд руб.), из них 16,506 млрд — прогноз по акцизам на алкогольную продукцию (в бюджете-2023 — 17,350 млрд руб.), в которых акцизы на пиво составляют 15,266 млрд руб. (в бюджете-2023 — 16,300 млрд руб., снижение на 6,3%). Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты в целом на 2024 год определен в сумме 5,390 млрд руб. НДФЛ (27,9% доходов) планируется получить на уровне 19,331 млрд руб. (в бюджете-2023 было 16,277 млрд руб.). Налог на прибыль (24,5% от общего объема собственных доходов) составит 16,973 млрд руб. (в бюджете-2023 — 12,401 млрд руб.).

Первый зампред облправительства Марина Алексеева пояснила «Ъ», что дефицит бюджета в сравнении с прошлым годом «значительно снижен, потому что правительство сейчас придерживается верхней планки, установленной для региона показателями бюджетной устойчивости»: «В целях недопущения перехода Ульяновской области в число регионов с низкой долговой устойчивостью мы будем придерживаться этих параметров, и дальнейшее наращивание суммы дефицита бюджета будет возможно только в случае, если будут опережающими темпами расти доходы. То есть мы будем придерживаться жесткого контроля за показателями соотношения долга к собственным доходам». Снижение расходной части бюджета в сравнении с бюджетом-2023 она объяснила тем, что еще не сформирована ее федеральная составляющая, «поскольку еще не все бюджетные трансферты утверждены». С этим связано и некоторое снижение финансовой помощи федерального бюджета. Ситуацию с госдолгом вице-премьер оценила как «абсолютно некритичную», отметив, что всегда она оценивается как в русле требуемых показателей. Заметный рост собственных доходов региона госпожа Алексеева назвала «средним показателем», пояснив, что «он не пессимистичный», но там и нет больших амбиций». Рост доходов региона от НДФЛ она объясняет несколькими факторами — ростом зарплат в связи с возрастанием конкуренции на рынке труда, работой облправительства по повышению зарплаты, а также индексациями бюджетникам (категории по майским указам президента). Этот бюджет в сравнении с бюджетом2023 Марина Алексеева характеризует как «в окончательной степени сбалансированный по первоочередным расходам»: «Если в прошлом году мы формировали обеспечение зарплаты бюджетникам на 11 с половиной месяцев, то в этом — полное обеспечение, также сейчас мы в максимальной степени предусматриваем меры соцподдержки, планируем обеспечить завершение всех начатых строительных объектов». Из рисков она выделяет доступность кредитных ресурсов, поскольку «стоимость госдолга в части коммерческих заимствований в сегодняшней ситуации может вырасти за счет роста рыночных денег». В то же время она отмечает, что «это один из самых стабильных бюджетов с точки зрения конструкции». Ожидается, что на заседании правительства бюджет будет рассмотрен 26 октября, после чего будет передан в заксобрание, хотя уже сейчас комитеты приступают к работе с ним.

Доктор экономических наук, профессор УлГУ и эксперт региональной Общественной палаты Анатолий Лапин отмечает, что уровень долговой нагрузки региона «заставляет сильно насторожиться»: «Даже если он составит 80%, то любые колебания по негативному сценарию могут вывести регион из этой зоны и привести его к внешнему управлению, тем более что заемные средства разогревают экономику и ведут к росту инфляции». По его мнению, для обеспечения устойчивости и стабильности бюджета необходимо больше выводить различные виды деятельности из теневой сферы, находя стимулирующие инструменты, формировать в регионе налоговые режимы, которые позволили бы перенаправлять налоговые льготы в инвестиции (по инвестициям регион имеет минус 22% в первом полугодии) и активизировать работу по межрегиональной ­кооперации.

Сергей Титов, Ульяновск