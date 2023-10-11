Ток держать

Федеральный оператор речных круизов «ВодоходЪ», вышедший на пермский рынок в прошлом году, намерен осуществлять в Прикамье не только туристические рейсы, но и регулярные перевозки водным транспортом. Как выяснил «Ъ-Прикамье», со следующего года компания планирует выполнять рейсы из Перми в Закамск, и уже заказала у судоверфи Emperium электрокатамаран для этих целей. Эксперты считают, что такой вид транспорта будет востребованным у жителей города при грамотном составлении расписания, а в перспективе может быть задействован и на туристических маршрутах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Судостроительная верфь Emperium (входит в IT-холдинг Sitronics Group) строит для Перми скоростной электрокатамаран Ecocruiser. Об этом в интервью «Ъ-СПб» сообщил генеральный директор предприятия Николай Малухин. Когда судно планируется поставить в регион и для каких целей оно будет использоваться, господин Малухин не уточнил.

Источник, близкий к краевым властям, пояснил, что электрокатамаран строится по заказу столичной компании «ВодоходЪ» и будет экс­плуатироваться ею со следующего года. Изначально предполагалось, что оператор будет использовать судно для перевозок по регулярному маршруту Пермь–Закамск–Краснокамск, запуск которого прорабатывается с прошлого года, а также для туристических прогулок по этому направлению. Сейчас обсуждается возможность сокращения маршрута. «В „Водоходе“ посчитали, что выполнять такой длинный рейс для компании экономически нецелесообразно. Окончательного решения по этому вопросу еще нет, но, скорее всего, и регулярные, и коммерческие перевозки будут осуществляться пока только от Перми до Закамска»,— пояснил собеседник.

В «ВодоходЪ» пообещали предоставить комментарий позже. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края не ответили на запрос «Ъ-Прикамье».

Компания «ВодоходЪ» работает с 2004 года в Москве. Позиционирует себя как крупнейшую судоходную компанию и туроператора России. По данным kartoteka.ru, выручка общества по итогам 2022 года составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 376,2 млн руб. На пермском рынке речных круизов «ВодоходЪ» активно работает с навигации 2022 года. На данный момент в расписании на сайте компании значится 11 туров с отправлением из Перми.

Судостроительный завод Emperium, для которого «ВодоходЪ» сегодня является основным заказчиком, расположен в городе Отрадное Ленинградской области. Управляющее предприятием ООО «Эмпериум» зарегистрировано в 2019 году, более 60% долей общества принадлежит Sitronics Group. Emperium является первым в РФ серийным производителем судов на электротяге. Сейчас Emperium строит суда по десяти проектам, среди которых прогулочные катамараны, плавучий ресторан, водный автобус-электроход. Выручка ООО «Эмпериум» за 2022 год — 0 руб., чистый убыток — 93,9 млн руб.

Перспективы сотрудничества Emperium и власти Пермского края начали обсуждать в 2021 году. Вскоре предприятие стало одним из первых заказчиков воссозданной Пермской судоверфи (ПСВ), а недавно его материнская компания подписала с краевыми властями соглашение об инвестировании в развитие ПСВ.

В октябре 2022 года на Всероссийском круизном форуме Пермский край, «ВодоходЪ», Emperium и Пермская судоверфь заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, предполагающее, в том числе, запуск в Прикамье водного транспорта на электрической тяге и создание транс­портной и зарядной инфраструктуры для него.

В ноябре того же года было объявлено о намерении открыть новый речной маршрут Пермь–Закамск–Крас­нокамск и пустить по нему электросуда. В мае этого года краевое управление автомобильных дорог и транспорта подписало с Пермской судоверфью контракты на обустройство в Закамске и Краснокамске модульных причалов. Летом прошел аукцион на поставку двух береговых зарядных станций «Береза» для электросудов (одна должна разместиться в Краснокамске, вторая в Перми). По информации на сайте госзакупок, контракт выиграла Sitronics Group. Так как подготовка инфраструктуры еще идет, запуск маршрута было решено отложить на следующий год. Согласно проекту закона о краевом бюджете на 2024–2026 годы, на оплату транспортной работы на маршруте в 2024-м планируется направить 24 млн руб. Информации о сокращении маршрута до Закамска в проекте бюджета нет.

В России сейчас курсируют два электрокатамарана проекта Ecocruiser — ранее Emperium по заказу «ВодоходЪ» построил такие суда для Красноярска и Нижнего Новгорода. По данным издания «ПортНьюс», стоимость одного катамарана оценивалась в сумму около 220 млн руб. В каталоге Emperium сейчас два катамарана Ecocruiser — однопалубный и двухпалубный (такие были поставлены в Красноярск и Нижний Новгород). Заявленная пассажировместимость однопалубника — 120 чел., двухпалубник рассчитан на 130 пассажиров. Суда предназначены для плавания как по морским, так и по речным водным путям. Как сообщает производитель, их можно задействовать как для туристических маршрутов, так и для частных прогулок. Кроме того, катамараны можно использовать для грузоперевозок на короткие дистанции, до 100 км. Максимальная скорость Ecocruiser — 40,7 км/ч.

Депутат Пермской думы Арсен Болквадзе ожидает, что запуск регулярных речных перевозок из центра Перми в Закамск положительно скажется на развитии общественного транспорта в городе в целом. Он уверен, что на катамаране всегда будут пассажиры, если грамотно составить расписание рейсов. «Кировский район сейчас активно застраивается, число жителей растет, многие добираются оттуда на работу в центр и обратно. Если сделать рейсы в часы пик, то, наверняка, немало людей с удовольствием предпочтут такой вид транспорта автобусам в летний период. Кроме того, в Закамске появляется все больше туристических и досуговых объектов — завершается реконструкция набережной, достраивается ледовая арена. Так что и в выходной день рейсы были бы актуальны»,— полагает господин Болквадзе.

По словам генерального директора туристической фирмы Valida Елены Шперкиной, с точки зрения туризма электрокатамаран тоже интересен. Она отмечает, что он мог бы использоваться для непродолжительных прогулок по маршрутам, где не проходят большие и менее маневренные суда. «Например, очень востребован был бы такой катамаран на отрезке между Демидково и Хохловкой. Вообще, многие крупные населенные пункты Пермского края, которые являются точками притяжения туристов, расположены на воде, так что спрос на короткие туры до них на современном судне однозначно был бы. Единственно, сложно представить, как можно использовать один катамаран и для регулярных перевозок, и для туристических. Если в перспективе компания расширит флот таких судов здесь, то, наверное, сможет охватить оба направления»,— говорит гос­пожа Шперкина.

Екатерина Артемова