В России надеются освоить производство 28-нм чипов к 2027 году

Минпромторг рассчитывает, что в России будет освоено серийное производство микропроцессоров по топологическим нормам 28 нм на 300-миллиметровых кремниевых пластинах в 2027 году. Это следует из «дорожной карты» развития индустрии, которую в рамках форума «Микроэлектроника-2023» представил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Чиновник напомнил, что слайд с аналогичными данными участники рынка видели еще весной 2022 года. Из документа также следует, что сейчас российские полупроводниковые предприятия способны выпускать микроэлектронику по топологическим нормам 130 нм, а в 2026 году — 65 нм. К 2030 году власти, судя по «дорожной карте», надеются, что российские полупроводниковые предприятия освоят выпуск микроэлектроники по топологической норме 14 нм.

«Вот она — наша ''дорожная карта'', когда наши технологии должны появиться не только с точки освоения, а и с точки серийного выпуска. Мы ставим задачу получить полноценное серийное производство. Вот планы, насколько они сбудутся, во многом зависит от наших усилий»,— сказал господин Шпак.

Техпроцесс 28 нм был освоен крупнейшими производителями еще в 2009–2010 годах. Это, например, процессоры Intel Core i3 первых поколений. Сейчас наиболее современные производители полупроводников, например TSMC, работают с техпроцессом 2 нм.

В свою очередь, крупнейший и наиболее современный из существующих российских производителей полупроводников компания «Микрон» сегодня выпускает микроэлектронику по техпроцессу 130 нм. По словам ряда источников «Ъ» на полупроводниковом рынке, более современными технологиями сейчас обладает завод «НМ-Тех», запущенный на базе обанкротившегося «Ангстрема-Т». Но публично известных данных о возможностях этого предприятия «Ъ» в открытых источниках найти не удалось.

Подробнее о том, как правительство изменило подход к развитию полупроводниковой индустрии после начала СВО, читайте в материале «Ъ» «Электронику начнут с чистого нуля».

Никита Королев