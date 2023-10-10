Продажи Mercedes-Benz в топовом сегменте снизились на 11%

Mercedes-Benz продала в третьем квартале 510,6 тыс. автомобилей, следует из отчета компании, что на 4% меньше, чем в 2022 году. При этом продажи автомобилей топового сегмента, на который руководство концерна намерено делать ставку в будущем, упали по итогам квартала сразу на 11%. А люксовый S-класс просел в третьем квартале сразу на 18%.

Тем не менее фактические продажи концерна пока совпадают с его собственными прогнозами на год. За первые девять месяцев компании удалось реализовать 1,53 млн автомобилей по всему миру, что на 2% больше, чем за тот же период 2022 года. Продажи топового сегмента (Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class, S-Class, GLS, EQS и EQS SUV) выросли по итогам девяти месяцев на 6% — до 246,5 тыс. Средний сегмент автомобилей концерна (классов C и E) просел за этот период на 4%, а самые дешевые марки (классы A, B и Smart) продавались на 10% лучше, чем в прошлом году.

Как отмечается в релизе, концерн продолжает наращивать долю гибридных и электрических автомобилей от общего объема продаж. На них приходятся уже 20% продаж Mercedes-Benz, при этом продажи исключительно электромобилей выросли вдвое по итогам первых девяти месяцев текущего года — до 160,3 тыс.

Кирилл Сарханянц