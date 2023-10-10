Ядерное оружие у Израиля: что об этом известно

8 октября Израиль объявил о переходе страны в «состояние войны», задействовав параграф «40-Алеф». Последний раз он вводился в 1973 году во время войны Судного дня, когда Израиль едва не применил ядерное оружие. Что известно о ядерном арсенале Израиля — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Военную атомную программу Израиль начал в 1950-х. Как сообщал The Washington Post, осенью 1957 года страна подписала соглашение с Францией, согласно которому французские специалисты должны были помочь израильтянам построить атомный реактор мощностью 24 МВт в Димоне, ставшем впоследствии ядерным исследовательским полигоном.

В 1957 году была также создана спецслужба ЛАКАМ, задачей которой стала добыча сведений и компонентов для создания ядерного оружия, а также обеспечение скрытности израильской программы. В том же году Израиль вступил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), однако до сих пор так и не подписал договор о нераспространении ядерного оружия.

По данным The New York Times, к 1973 году арсенал Израиля составлял до 10 или 20 единиц атомного оружия. В октябре того же года страна стояла на пороге применения атомной бомбы во время войны Судного дня.

Считается, что в 1979 году Израиль провел полевые испытания ядерного оружия в южной части Индийского океана, возможно, совместно с ЮАР. В июне 2015 года израильская газета «Гаарец» сообщила о том, что Израиль создал и испытал так называемую грязную радиоактивную бомбу, в которой применялись как обычные взрывчатые вещества, так и радиоактивные элементы.

На сегодня, согласно различным оценкам, Израиль может иметь до 400 единиц ядерного оружия. Также страна, вероятно, обладает стратегической ядерной триадой, то есть имеет на вооружении средства доставки ядерного оружия в трех природных средах — с земли (баллистические ракеты «Иерихон», обладающие дальностью полета от 500 до 7000 км), с помощью бомбардировщиков F-15I Ra’am («Гром») и с подводных лодок «Дольфин», оснащенных ракетами с дальностью полета до 1500 км.

Еще в конце 1960-х американским спецслужбам стало известно, что Израиль способен производить атомное оружие, однако ни официального подтверждения, ни опровержения не последовало. В дальнейшем Израиль придерживался политики «намеренной двусмысленности» и не признавал, что у него есть ядерное оружие, однако и не отрицал этого. В число официально признанных ядерных государств он не входит.

В 1986 году британская газета Sunday Times опубликовала расследование, основанное на информации, предоставленной бывшим техником атомного реактора в Димоне Мордехаем Вануну. По информации газеты, на территории комплекса в Димоне находился секретный «объект номер 2», где производилось до 40 кг плутония в год. На основе этих данных специалисты пришли к выводу, что Израиль может иметь от 100 до 200 атомных бомб. Даже после этой публикации Израиль не опроверг и не подтвердил данные газеты, однако сам Мордехай Вануну был вскоре похищен в Италии израильским «Моссадом» и приговорен к 18 годам тюремного заключения.

МАГАТЭ инспектировало Израиль дважды — в 1998 и 2004 годах. Специалисты агентства были допущены в научный ядерный комплекс Нахаль-Сорек, но территория атомного комплекса в Димоне ни разу ими не посещалась. В 2012–2013 годах израильские переговорщики участвовали в закрытых консультациях по вопросу о проведении конференции по зоне, свободной от оружия массового уничтожения, однако потом от процесса отстранились. В начале октября 2023 года Катар призвал МАГАТЭ проверить ядерную программу Израиля и поставить ее под международные гарантии, а также поспособствовать подписанию Тель-Авивом Договора о нераспространении ядерного оружия.