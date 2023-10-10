Дворцовый ансамбль

Правда ли, что Екатерина II приказала разрушить Московский Кремль?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Существует мнение, что не любившая старую столицу императрица приказала разрушить Кремль. Авторы медиа о наследии российских регионов «В лесах» специально для «Проверено» разобрались, достоверно ли такое утверждение.

К середине XVIII века Московский Кремль нуждался в ремонте настолько, что в 1765 году были запрещены традиционные крестные ходы по его стенам, так как во многих местах они были разобраны или обветшали. Это не ускользнуло от внимания Екатерины. Ей принадлежит изречение: «Град сей древний, что театральная храмина: пышность и золото слепят очи, а за кулисами пыль да грязь».

В 1768 году было принято решение о масштабной реконструкции Кремля. Архитектор Василий Баженов предложил проект нового Кремлевского дворца, предусматривавший объединение части существующих построек в единый ансамбль. Поскольку новый дворец должен был занять всю приречную территорию Кремля, там были разобраны многие обветшалые постройки. А в 1771-м Екатерина распорядилась освободить место для парадной лестницы к берегам Москвы-реки. Были разобраны Тайницкая и Первая Безымянная башни, а также фрагмент стены.

И хотя летом 1773 года на месте Тайницкой башни началось строительство нового дворца, оно постоянно прерывалось — мешали то эпидемия чумы и Чумной бунт, то война с Турцией. А спустя два года строительство встало. Формальной причиной назвали угрозу обрушения Архангельского собора. Неофициально же говорили, что на решение императрицы повлияла ее нелюбовь к Москве и чрезмерные финансовые затраты. После этого Екатерина потребовала восстановить снесенные башни и стены, а вот разобранные церкви и дворцы заново отстраивать уже не стали.

Вердикт — это полуправда.