Умер глава Подольска Дмитрий Жариков

В возрасте 47 лет умер глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков. Об этом сообщила администрация муниципалитета на официальном сайте. Причиной его смерти стал отрыв тромба, подтвердили интернет-изданию MSK1.RU в администрации Подольска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Жариков

Фото: Администрация городского округа Подольск Дмитрий Жариков

Фото: Администрация городского округа Подольск

С 2009 по 2015 год Дмитрий Жариков работал в администрации Подольска и возглавлял правовое управление, управление делами, был заместителем главы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений.

С 9 марта 2022 года господин Жариков был избран главой Городского округа Подольск. За время работы получил звание «Заслуженный юрист Московской области», был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также знаком губернатора Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Арсений Пушкин