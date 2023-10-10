В Уфе прокуратура выявила переполненность общественного транспорта

Начавшая проверку работы общественного транспорта в Уфе республиканская прокуратура выявила ряд нарушений. Об этом “Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения касаются несоблюдения расписания и интервалов движения, переполненности автобусов. Кроме этого, не соблюдаются правила перевозки, водители работают на транспортных средствах с неисправностями. Также отмечен выпуск на линию автобусов и перевозка пассажиров без проведения техосмотра.

В региональной прокуратуре сообщили, что планируется также проверить схемы организации дорожного движения.

Сегодня на проверку работы общественного транспорта вышли чиновники. Соответствующее поручение накануне дал глава региона. В мероприятии участвуют сотрудники центра управления регионов, начальник управления транспорта и связи мэрии Уфы Кирилл Никулин и заместитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов. В настоящий момент чиновники проинспектировали остановки в микрорайоне Зеленая роща и отмечают, что людей на остановках не так много, жалоб от пассажиров нет, автобусы и электротранспорт ходят по расписанию, они не переполнены.

Наталья Балыкова

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