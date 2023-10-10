В суд поступило новое заявление о банкротстве фармкомпании пермских бизнесменов

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление о признании банкротом ООО «Годовалов» пермских предпринимателей Андрея Годовалова и Николая Шаврина. По информации в картотеке суда, заявление подала смоленская компания «Еврокэп», выпускающая колпачки, пробки и другие укупорочные средства для тары. Заявление было подано 2 октября и к производству пока не принято, сумма требований «Еврокэп» не указана. ПАО «Сбербанк России», которое ранее само намеревалось инициировать банкротство ООО «Годовалов», 4 октября направило в суд заявление о вступлении в дело. Сведений о сумме требований Сбербанка в картотеке также нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале сентября банкротства ООО «Годовалов» добивался столичный производитель БАДов ООО «Курортмедсервис». Однако арбитражный суд отказал в принятии заявления общества до окончания другого судебного спора между компаниями. В конце сентября Сбербанк сообщил, что также собирается обратиться в арбитражный суд с требованием признать ООО «Годовалов» несостоятельным.

ООО «Годовалов» было учреждено господами Годоваловым и Шавриным в Москве в 2006 году. По информации на сайте компании, сегодня она работает более чем в 37 регионах РФ и владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово (Московская область), Кирове, Тюмени и Новосибирске. Выручка ООО «Годовалов» за 2022 год составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 198,9 млн руб. С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации.