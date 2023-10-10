Дареному льву посмотрели не в зубы

В администрации Екатеринбурга заявили, что подаренный городу к 300-летию компанией «Сима-ленд» медиаэкран может быть передан на баланс города. Сама компания попросила горожан проголосовать, стоит ли оставлять конструкцию. Опрос был инициирован после того, как «Сима-ленд» пришлось демонтировать с улицы Вайнера подаренную компанией накануне пятиметровую скульптуру льва из-за большого количества негативных комментариев. Эксперты рекомендуют перед установкой спорных объектов консультироваться со специалистами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятиметровая скульптура льва простояла на улице Вайнера пару дней

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пятиметровая скульптура льва простояла на улице Вайнера пару дней

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Огромная пятиметровая скульптура черного льва с золотыми гривой и гениталиями появилась на улице Вайнера (главная пешеходная улица Екатеринбурга) 5 октября — в качестве очередного подарка городу от компании «Сима-ленд». В августе она подарила на 300-летие Екатеринбурга светящийся медиаэкран, установленный также на Вайнера.

Появление льва в компании связали с историей. «Урал, как ни один другой регион, хранит в себе множество тайн и удивительных историй. Один из самых захватывающих научных фактов о прошлом Урала — история о гигантских львах, обитавших в горах более 30 тыс. лет назад. Останки древних животных группа ученых обнаружила благодаря башкирским охотникам»,— говорится в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». В сообщении отмечалось, что проект стал символом возвращения к истокам и напоминанием о силе и стойкости региона, а горожане приглашались «прикоснуться к истории». Но прикасаться, судя по фотографиям уральцев в социальных сетях, они предпочитали к золотым гениталиям льва.

Новый объект сразу вызвал неоднозначную реакцию у екатеринбуржцев. Пока одни фотографировались со львом, другие подписывали петицию с требованием убрать скульптуру. «Подобные “подарки городу” непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом»,— сказано в тексте петиции, которую подписали 3,7 тыс. человек.

В ночь на 7 октября скульптуру убрали. «Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир»,— говорилось в сообщении telegram-канала Simalandlive. В СМИ стала появляться информация о том, что с улицы Вайнера планируют вывозить и другие элементы благоустройства — скамейки и урны, установленные компанией «Сима-ленд», а также медиаэкран.

«Да, мы решили убрать медиаэкран, подаренный от всей души на день рождения Екатеринбурга. Лишь бы он не ссорил горожан. Но оказалось, что огромное количество людей хочет, чтобы он остался. Ведь благодаря медиаэкрану улица Вайнера преобразилась: стала одной из самых красивых улиц страны и точкой притяжения для екатеринбуржцев и гостей города!»— заявили в telegram-канале компании.

Компания запустила в своем канале голосование с двумя вариантами: оставить или убрать медиаэкран. По данным на вечер 9 октября, в опросе приняли участие более 23 тыс. пользователей, 72% голосов было отдано за то, чтобы оставить экран на прежнем месте.

В комментариях под постом (более 1,3 тыс. штук) жители также высказывали свое мнение, что делать с экраном, и добавили, что голосование стоило проводить на сайте городской администрации.

В «Сима-ленде» уточнили «Ъ-Урал», что пока воздержатся от комментариев о судьбе экрана. В пресс-службе городской администрации «Ъ-Урал» рассказали, что компания планирует передать медиаконструкцию на баланс города. «Медиаэкран был подарен городу к 300-летию. Объект находится в собственности компании “Сима-ленд”, эксплуатируется и обслуживается этой организацией. При этом от компании поступило обращение о передаче объекта в собственность муниципалитета. Процедура передачи запущена администрацией Ленинского района»,— рассказали в мэрии.

На данный момент в муниципальное учреждение «Горсвет» поступила проектная документация на медиаэкран. Заявка позволит принять решение о принятии объекта в муниципальную собственность и выделении средств на его содержание из городского бюджета.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, сообщество горожан чаще всего выступает не против какого-то явления, а против того, что с ним его не согласовали и поставили перед фактом. «Симановский (владелец “Сима-ленда”.— «Ъ-Урал») совершенно искренне делает много разных акций. Но не всегда его вкусы совпадают со вкусами большинства горожан. И вопрос в том, насколько подобные акции отвечают запросу горожан на эстетику города»,— считает господин Коробельников. По его мнению, конфликта в данной ситуации нет, а есть диалог. «Один из объектов вызвал отторжение у людей, его убирают, и нормальная человеческая реакция спросить: “а второй объект тоже убрать?”»,— пояснил он.

«То, что льва убрали — замечательно, нечего ему там было делать. У нас есть и художественные советы, и архитектурно-художественные — можно спрашивать у них. Я не думаю, что по каждому объекту нужно проводить большой опрос населения, просто посоветоваться со специалистами будет достаточно»,— считает заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин.

Мария Игнатова