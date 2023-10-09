Животный инстинкт

Правда ли, что коровы убивают больше людей, чем акулы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Согласно данным Флоридского музея естественной истории, который собирает статистику о нападениях акул на человека, в 2022 году в мире зафиксировано всего девять случаев гибели от укусов этого хищника. За предыдущие десятилетия число летальных нападений акул на человека варьировалось от двух до десяти в год. По инцидентам с коровами глобальных данных не существует. Но о том, как часто они происходят, можно судить по сообщениям СМИ.

Например, в 2020 году в Великобритании произошло сразу несколько смертельных случаев. Газета The Guardian со ссылкой на Управление по охране труда сообщала, что за 20 лет с 2000 года только в Великобритании коровы убили 98 человек. Ведомство призывало фермеров не оставлять животных с телятами на полях с общественными пешеходными дорожками, поскольку 70% всех нападений было связано именно с защитой коровой своих детенышей. И это угроза не только для пешеходов, случайно столкнувшихся с коровами.

Специалисты утверждают, что почти две трети летальных нападений крупного рогатого скота на фермеров совершаются именно коровами в период отела или в первые месяцы жизни телят. Похожие данные приводят локальные центры по контролю заболеваний в США. В период с 2003 по 2008 год только в четырех штатах из-за нападений коров или быков погиб 21 человек. Несмотря на то, что эта статистика довольно фрагментарна, можно предположить, что по всему миру таких случаев должно быть в десятки раз больше. И они, скорее всего, могут исчисляться сотнями.

Вердикт — скорее всего, неправда.