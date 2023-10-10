Люкс разогнался в ожидании дефицита

В Челябинской области количество автомобилей премиум-сегмента увеличилось на 44,9%, до 200 штук, в 2022 году. По темпам прироста регион вошел в пятерку лидеров в РФ. Существенное увеличение числа премиальных машин отмечено и в целом по стране — на 22,2%. Эксперты среди причин увеличения количества люксовых автомобилей называют стремление приобрести их в ожидании дефицита, а также отложенный спрос.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По количеству премиальных машин Челябинская область занимает 16-е место в РФ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ По количеству премиальных машин Челябинская область занимает 16-е место в РФ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году в Челябинской области количество премиальных автомобилей стоимостью более 10 млн руб. увеличилось на 44,9%, или 62 единицы, и достигло 200 штук. По показателю относительного роста регион вошел в топ-5 субъектов РФ. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала данные Федеральной налоговой службы.

По абсолютному приросту числа автомобилей премиум-сегмента Челябинская область заняла шестое место среди регионов РФ. Наибольшее абсолютное увеличение отмечено в Москве (+1,8 тыс. шт.), Московской области (+270 шт.), Санкт-Петербурге (+209 шт.), Свердловской (+107 шт.) и Новосибирской (+68 шт.) областях. По темпам прироста в пятерке кроме Южного Урала Калмыкия (+525%), Бурятия (+92,3%), Дагестан (+62,7%) и Амурская область (+55%).

В целом по России количество премиальных автомобилей дороже 10 млн руб. в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличилось на 22,2%, или на 3,6 тыс., до 19,8 тыс. единиц. На сегодня больше всего таких машин в столице (8140 шт.), Санкт-Петербурге (2035 шт.), Московской области (1575 шт.), Краснодарском крае (903 шт.), Свердловской области (509 шт.) и Татарстане (433). Реже всего их можно встретить в Еврейской автономной области и на Чукотке — там зарегистрировано по одному люксовому автомобилю, в Тыве (2 шт.) и Ненецком автономном округе (3 шт.), Хакасии и Республике Алтай (по 12 шт.). Челябинская область по числу премиальных автомобилей в 2022 году занимает 16-е место в стране

Президент агентства FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что обслуживание премиальных машин подорожало из-за ухода с российского рынка западных компаний, ограничений на импорт запчастей и прекращения гарантийного обслуживания. «Однако спрос на такие автомобили гораздо менее зависит от ценовой конъюнктуры по сравнению с масс-маркетом и потому остается более стабильным даже в кризисные периоды. И если поставки массовых автомобилей западных марок по параллельному импорту для дистрибьюторов зачастую оказываются низкорентабельными, то в части люкс-каров такая схема ввоза является более востребованной»,— отмечает Елена Трубникова.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связывает рост числа премиальных автомобилей в Челябинской области с уходом с рынка иностранных производителей. «В ожидании дефицита их продукции на российском рынке граждане спешили приобрести товар, который скоро его покинет. Население также воспользовалось выгодным курсом рубля в 2022 году, из-за чего импортные товары дешевели в рублевом эквиваленте»,— поясняет Владимир Чернов. По его словам, повышенный спрос на автомобили премиального класса в этом году сокращается и возвращается к значениям прошлых лет.

«Ситуация стабилизировалась, но цены продолжают расти на фоне падения стоимости российской национальной валюты. На потребительский спрос среди автомобилей премиум-сегмента в том числе влияет фактор ослабления рубля — он вынуждает искать применение рублевым сбережениям на фоне их обесценивания»,— комментирует Владимир Чернов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр видит причину ощутимого роста числа премиальных автомобилей в отложенном спросе. «Произошла определенная отсрочка спроса. Люди или организации, которые раньше приобретали премиальные автомобили, эксплуатировали их дольше запланированного. После выдержанной паузы они в 2022 году решили их заменить на аналогичные. В то же время часть людей, владевших автомобилями таких премиальных марок, как BMW, Mercedes и Audi, пересели на более простые и дешевые в обслуживании машины, в том числе китайских брендов»,— рассуждает Ян Хайцеэр.

Михаил Бычков