«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на глобальном и российском рынках акций? На какие компании, в частности, из технологического сектора, стоит обратить внимание инвесторам? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Вы рекомендовали долгое время акции Positive Technologies. Сейчас бумаги обновили исторический рекорд — 2 482 руб.

Сергей Суверов: С учетом того, что акция включена в индекс Мосбиржи, скорее всего, второе полугодие будет ударным для компании. Вполне вероятно, котировки могут вырасти до 2,7-2,8 тыс. руб. за акцию.

Олег Богданов: Что еще, с вашей точки зрения, есть интересного на нашем рынке, особенно в текущей обстановке, учитывая все риски, которые возникают периодически?

Сергей Суверов: Если мы говорим вообще про технологический сектор, я бы обратил внимание на IPO национального чемпиона по инфраструктурному программному обеспечению — «Группы Астра» с долей на рынке 75%. Эта компания одна из самых быстрорастущих в России, а на рынке как раз голод на такие бумаги. В 2022 году выручка и «Астры» увеличилась в 2,5 раза, это очень большой темп роста. При этом у компании внушительная рентабельность по EBITDA — 54%.

Кроме того, на самом рынке инфраструктурного программного обеспечения сейчас бум. До 2030 года, по оценкам отраслевых экспертов, среднегодовой темп роста составит 25%. Причины в том, что уходят иностранные вендоры типа Microsoft и Oracle, происходит импортозамещение. Также в России проходит цифровизация, отрасли оказывается государственная поддержка, ужесточаются регуляторные требования по переходу на российское программное обеспечение.

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