Как стало известно «Ъ-Уфа» из информированных источников, Вилорий Угаров отказался от мандата депутата Курултая Башкирии. В сентябре господин Угаров победил по Уфимскому избирательному округу № 54.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

Вилорий Угаров подтвердил информацию об уходе из парламента. Причину он не назвал. По словам собеседника «Ъ-Уфа», о сложении полномочий избранного депутата «попросили старшие товарищи».

В Уфимском избирательном округе №54 должны состояться перевыборы.

Вилорий Угаров родился в 1964 году в Уфе. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. С 2000 по 2004 годы был замглавы администрации Уфимского района. В 2005-2007 годах работал в администрации начальником отдела экономики и прогнозирования. До 2014 года занимал должность замглавы администрации Советского района Уфы. В апреле 2014 года стал главой администрации Уфимского района. В апреле текущего был назначен заместителем министра ЖКХ республики.

Олег Вахитов

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