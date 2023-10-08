Главные новости за 8 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Рейс Сочи — Тель-Авив сначала задержали на семь часов, а позже перенесли на сутки. Причиной стало введение Росавиацией запретов на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Израиля в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в стране.

Глава Сочи Алексей Копайгородский назвал проблемы микрорайона Цветной бульвар. Он дал поручения для решения вопросов.

В Краснодаре 8 октября бушует сильный ветер. В связи с этим спасатели рекомендовали жителям оставаться дома.

Сразу четыре футболиста команды «Краснодар» вошли в число самых дорогих в Российской премьер-лиге. Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов занял 4–5-е место в рейтинге. Его рыночная стоимость составляет €16 млн.

В нескольких районах Майкопа из-за сильного ветра оборвались провода. Однако устранение обрывов на электросетях осложняется запретом на работу на вышках при ветре более 15 метров в секунду.

На международных соревнованиях по самбо в Бишкеке туапсинец Назар Морозов и армавирец Темирлан Бесланеев, входящие в сборную России, завоевали бронзовую и золотую медали в своих весовых категориях. Дзюдоист Тимур Арбузов взял бронзу на первенстве мира в португальском Одивеласе.

8 и 9 октября на участке Магри — Веселое существует вероятность появления смерчей над морем. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы.

За год через Керченскую переправу паромы перевезли 361,7 тыс. пассажиров и 205,2 тыс. грузовиков. Всего паромы выполнили более 6 тыс. рейсов.

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