В Майкопе электрики не могут устранить обрывы проводов из-за сильного ветра

В Майкопе устранение обрывов на электросетях осложняется запретом на работу на вышках при ветре более 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Майкопской ТЭЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Днем 8 октября в Майкопе из-за разбушевавшегося ветра оборвались провода и упали деревья на линии электропередачи. Аварии затронули центр, район Нефтянки, за Белой, Шовгеновский городок и другие. Над устранением нарушений и восстановлением энергоснабжения работают четыре бригады энергетиков.

«Увеличение количества бригад, которое предлагают нам в соцсетях, не решит проблему устранения обрывов на линиях электропередачи. В настоящее время энергетики работают над восстановлением энергоснабжения в рамках соблюдения техники безопасности»,— отметили в Майкопской ТЭЦ.

Татьяна Ручкина

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