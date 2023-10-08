Четыре игрока ФК «Краснодар» вошли в число самых дорогих в РПЛ

Сразу четыре футболиста команды «Краснодар» вошли в число самых дорогих в Российской премьер-лиге. Интернет-портал Transfermarkt опубликовал в своем Telegram-канале сборную самых дорогих игроков по итогам промежуточного обновления ориентировочной стоимости футболистов.

Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов занял 4-5 место в рейтинге. Его рыночная стоимость составляет 16 млн €.

Шестое место занял полузащитник команды Эдуард Сперцян — рыночная стоимость — 15 млн € (+3 млн €). 7-8 позицию занимает нападающий Джон Кордоба — 12 млн € (+1 млн €). Также в топ на 21-23 место попал защитник Жуниор Алонсо с рыночной стоимостью в 7 млн €.

Самым дорогим игроком РПЛ стал бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. Его рыночная стоимость составила 24 млн €.

Татьяна Ручкина

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