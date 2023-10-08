Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Сочи Копайгородский назвал проблемы микрорайона Цветной бульвар

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел утренний обход микрорайона Цветной бульвар. По итогу он дал поручения для решения проблемных вопросов, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

«Проблема микрорайона — нестационарные торговые объекты, которые мешают пешеходам. Их нужно переносить, рассмотрим альтернативные варианты»,— отметил мэр.

Он подчеркнул, что районная администрация сейчас приводит в порядок памятник «Ломающая стрелы». По просьбе жителей там также заменят уличные светильники. Мэр отметил, что нужно предусмотреть по всей улице ливневки, чтобы во время дождя вода быстрее уходила с проезжей части и не скапливалась на променаде.

По словам Алексея Копайгородского, необходим тщательный уход за зелеными насаждениями. На Цветном бульваре планируется восстановить клумбу и создать на ней цветочную композицию. Кроме того, на будущее предусмотрят автополив.

По бульвару и улице Чайковского вдоль реки планируется заменить уличную мебель. По обоим берегам набережной обновят подпорные стены, а где необходимо смонтируют подсветку.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...