Мэр Сочи Копайгородский назвал проблемы микрорайона Цветной бульвар

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел утренний обход микрорайона Цветной бульвар. По итогу он дал поручения для решения проблемных вопросов, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

«Проблема микрорайона — нестационарные торговые объекты, которые мешают пешеходам. Их нужно переносить, рассмотрим альтернативные варианты»,— отметил мэр.

Он подчеркнул, что районная администрация сейчас приводит в порядок памятник «Ломающая стрелы». По просьбе жителей там также заменят уличные светильники. Мэр отметил, что нужно предусмотреть по всей улице ливневки, чтобы во время дождя вода быстрее уходила с проезжей части и не скапливалась на променаде.

По словам Алексея Копайгородского, необходим тщательный уход за зелеными насаждениями. На Цветном бульваре планируется восстановить клумбу и создать на ней цветочную композицию. Кроме того, на будущее предусмотрят автополив.

По бульвару и улице Чайковского вдоль реки планируется заменить уличную мебель. По обоим берегам набережной обновят подпорные стены, а где необходимо смонтируют подсветку.

Татьяна Ручкина

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