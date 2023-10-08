Жителям Краснодара рекомендуют оставаться дома из-за сильного ветра

В Краснодаре 8 октября бушует сильный ветер. В связи с этим спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях. Как сообщает ЕДДС города, важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Жителям не рекомендуют прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с их крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Для укрытия не подойдут и остановки общественного транспорта, рекламные щиты, деревья и недостроенные здания. Спасатели напоминают, что смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Сильный ветер в столице Кубани стал причиной падения деревьев на проезжие части дорог и тротуары. Городская «Служба спасения» работает в усиленном режиме. Спасатели оперативно выезжают на место.

Татьяна Ручкина

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