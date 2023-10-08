Представители Кубани завоевали награды первенства мира по самбо и дзюдо

На международных соревнованиях в Бишкеке туапсинец Назар Морозов и армавирец Темирлан Бесланеев, входящие в сборную России, завоевали бронзовую и золотую медали в своих весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На международных соревнованиях в столице Киргизии разыграли 37 комплектов медалей в боевом и спортивном самбо. Участвовали команды из 28 стран.

Темирлан Бесланеев в финальной схватке за золото одержал уверенную победу над спортсменом из Киргизии Асланом Карабековым. Наставником Темирлана является Аслан Мудранов.

Назар Морозов не смог пройти в финал, но в поединке за бронзу он одержал победу. Его тренирует Джанболет Нагучев.

Еще один его воспитанник — дзюдоист и победитель юношеского чемпионата Европы (до 81 кг) Тимур Арбузов — взял бронзу на первенстве мира. Соревнования проходили в португальском Одивеласе. В них участвовали более 500 сильнейших спортсменов в возрасте до 21 года из 68 стран.

«Успех наших спортсменов напрямую зависит от грамотной работы тренерского штаба, который не просто ищет талантливую молодежь по всему краю, а поэтапно готовит самбистов к соревнованиям»,— рассказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Татьяна Ручкина

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