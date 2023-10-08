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Службы Сочи перевели на усиленный режим работы из-за прогноза о смерчах

8 и 9 октября на участке Магри – Веселое существует вероятность появления смерчей над морем. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

8 октября в юго-восточных предгорных районах Краснодарского края ночью и утром ожидались первые заморозки. Прогнозировалось, что температура воздуха опустится до -0…-1°С.

Татьяна Ручкина

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