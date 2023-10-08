За год через Керченскую переправу паромы перевезли более 361 тысячи пассажиров

За год через Керченский пролив в обе стороны перевезли 361,7 тыс. пассажиров и 205,2 тыс. грузовиков. Всего паромы выполнили более 6 тыс. рейсов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росморречфлот Фото: Росморречфлот

8 октября исполнился год с возобновления работы Керченской паромной переправы после теракта на Крымском мосту. По Керченскому проливу перевозят грузовики, в первую очередь со скоропортящимся грузом и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.

17 июля произошла вторая атака на Крымский мост. Тогда удар по объекту был нанесен украинскими надводными беспилотниками. В результате автомобильная часть получила повреждения. С того времени паромами перевезено 160,7 тыс. пассажиров и 43,3 тыс. автомобилей.

Татьяна Ручкина

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