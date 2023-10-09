Инвесторам устроят рыбный день

Сбербанк рассчитывает продать задолженность обанкротившейся компании «РОК-1» за 1,6 млрд рублей. Ее покупатель может получить контроль над производственными площадками рыбопереработчика в Петербурге и Ленобласти. Активы компании представляют интерес как для производителей аквакультуры, так и для непрофильных инвесторов, полагают эксперты. Но покупателю прав требований придется считаться с интересами других кредиторов, которые могут навязать борьбу за активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты говорят, что при доступе к первоначальному сырью переработка рыбы является рентабельной, поэтому интерес к этому бизнесу может идти со стороны производителей аквакультуры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты говорят, что при доступе к первоначальному сырью переработка рыбы является рентабельной, поэтому интерес к этому бизнесу может идти со стороны производителей аквакультуры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сбербанк ищет покупателя на долги обанкротившегося рыбопереработчика «РОК-1». Информация об этом указана на площадке для продажи непрофильных активов Portal DA. Стоимость прав требования, которые обеспечены производственными площадками в Санкт-Петербурге, Волхове и Приозерском районе Ленобласти, оценена в 1,6 млрд рублей. Аналогичную сумму составляет задолженность «РОК-1» перед Сбербанком, следует из данных картотеки арбитражных дел.

«РОК-1» выпускал 60 тонн готовой продукции в год (рыба холодного и горячего копчения, пресервы, сурими, морепродукты и прочее), а также занимался разведением рыбы. Среди его брендов «Своя рыбка», «А’море», «Морская планета». Выручка «РОК-1» в 2021 году (последние данные) составила 7,2 млрд рублей, чистая прибыль — 74,4 млн рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс». Основным владельцем рыбопереработчика выступает Александр Старобинский. В 2022 году «РОК-1» столкнулся с финансовыми сложностями и инициировал свое банкротство. В августе этого года Арбитражный суд Санкт-Петербург и Ленинградской области признал компанию несостоятельной, аналогичная участь постигла несколько ее дочерних структур. Перспективы восстановления платежеспособности предприятия отсутствуют из-за высокой кредитной нагрузки и снижения объема продаж на фоне уменьшения спроса на его продукцию, сказано в материалах суда. Общий размер задолженности «РОК-1» перед кредиторами превышает 3,8 млрд рублей.

В Сбербанке «Ъ-СПб» сообщили, что размещенная информация направлена на привлечение покупателей для реализации имущества «РОК-1» в рамках процедуры конкурсного производства. Уступка прав требования — один из инструментов урегулирования стрессовых активов, уточнил представитель кредитной организации. Пи информации источника «Ъ-СПб» знакомого с ситуаций, претендентов, которые заинтересованы в развитии всех трех площадок «РОК-1», пока нет.

Объявленная цена выглядит адекватной, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. При доступе к первоначальному сырью переработка является рентабельной, поэтому интерес к этому бизнесу растет со стороны производителей аквакультуры, говорит совладелец компании «Органический рост» Максим Быков. Активы «РОК-1» также могут заинтересовать непрофильных инвесторов, поскольку в сегменте глубокой переработки рыбы существует потенциал для увеличения загрузки мощностей, указывает Илья Березнюк. По его словам, активность покупателей будет зависеть от того, в каком состоянии находится оборудование компании.

В случае приобретения обеспеченных залогом прав требования инвесторы, как правило, могут рассчитывать на существенный дисконт, отмечает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Но при продаже готового бизнеса круг потенциальных покупателей был бы шире, поскольку сделка несет меньше рисков, связанных с возвратом денежных средств, уточняет она.

Инвестору, который приобретет задолженность «РОК-1», придется считаться с интересами других кредиторов, которые могут навязать ему борьбу за контроль над процедурой или за активы рыбопереработчика, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. В их число входят такие крупные банки, как ВТБ и Совкомбанк, обращает внимание юрист. При этом в определенных условиях покупатель может оставить за собой заложенное имущество, которое не продано на торгах, указывает госпожа Галеева. В таком случае производственные площадки, являющиеся предметом залога, перейдут в собственность потенциального инвестора, резюмирует она.

Константин Куркин