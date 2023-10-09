Покровительство потянуло на строгий режим

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными во взяточничестве бывших сотрудников Балтийской таможни Валентина Емельянова, Руслана Тулякова, Людмилу Морохину, Полину Баранову и Анастасию Яковлеву. Первые двое получили реальные сроки в колонии строго режима, остальные фигуранты — отделались условными. По данным следствия, чиновники за вознаграждение от бизнесменов позволяли без препятствий перевозить товары через границу. В прошлом году был осужден организатор преступной схемы Андрей Курочкин: задержанный при получении денег таможенник пошел на сделку со следствием и тем самым смог избежать попадания за решетку. Общий размер взяток составил почти 1,8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что в 2020 году Андрей Курочкин, который занимал на тот момент должность руководителя таможенного поста «Лесной порт», взял к себе в сообщники главу отдела таможенного оформления и контроля (ОТО и ТК) Валентина Емельянова и замначальника поста Руслана Тулякова, а также служивших инспекторами Людмилу Морохину, Полину Баранову и Анастасию Яковлеву. Как рассказали «Ъ-СПб» в Северо-западной транспортной прокуратуре (СЗТП), бывшие сотрудники таможни по март 2021 года получали взятки от различных фирм, чтобы те могли перевозить товары через границу без прохождения должного контроля, а также за плату проводили ускоренное оформление грузов по документации. Так, следователям удалось доказать, что таможенники за вознаграждение действовали в интересах компаний «Старгет», «Содружество», «Интенсивник Северо-Запад» и «Меридиан Лоджистик» (организационно-правовая форма ведения бизнеса у всех — ООО).

«Деньги предназначались за беспрепятственное оформление грузов и транспортных средств, а также подготовку документов для направления грузов на фитосанитарный контроль и получение соответствующих разрешений»,— уточнили «Ъ-СПб» в СЗТП.

В обвинительном заключении сказано, что за такое покровительство чиновники получили в общей сложности 1,7 млн рублей. Кроме того, по версии следствия, лично Емельянов также вымогал с ООО «Балтийское Лесное агентство» и ООО «Модуль» деньги за ускоренное оформление провоза товара через границу. Таможенник сообщил предпринимателям, что те обязаны каждый месяц на системной основе платить ему из расчета 1000 рублей за один контейнер. Таким образом, экс-начальник ОТО и ТК дополнительно сумел получить свыше миллиона рублей.

В марте 2021 года Курочкин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным за получение взятки на сумму более 880 тыс. рублей. Экс-начальник таможенного поста свою вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд признал его виновным в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Однако раскаяние и заключенная ранее сделка, по которой он дал изобличающие показания на подчиненных, позволили ему отделаться шестью годами условно с испытательным сроком в четыре года. Также Курочкина обязали выплатить штраф в 3,5 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе на пять лет.

Аналогичное наказание на последнем заседании Кировского райсуда получили Людмила Морохина, Полина Баранова и Анастасия Яковлева. Все три инспектора вину признали лишь частично — в отличие от Валентина Емельянова и Руслана Тулякова, которые заявили, что отрицают все обвинения в свой адрес. Первый получил девять лет в колонии строгого режима, второй — на год меньше. Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Андрей Кучеров