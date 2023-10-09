«Сухой» дебют вратаря и очередной гол бомбардира

«Зенит» прервал серию неудач в чемпионате России по футболу, обыграв в гостях «Сочи» 2:0. Правда, приблизиться к лидирующему «Краснодару» ближе чем на семь очков не удалось, так как «быки» вырвали победу на последних секундах у «Ростова» 3:2 в 11-м утре РПЛ. Догонять клуб из Краснодара придется уже после перерыва, который объявлен на матчи сборных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

К слову, на октябрьский сбор главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал только одного игрока «Зенита» — Ивана Сергеева. Трудно вспомнить, когда было так мало игроков петербургской команды в сборной страны. Сейчас она готовится к товарищеским матчам с Камеруном и Кенией.

С другой стороны, удивляться не приходится, так как на ведущих ролях в «Зените» — легионеры. В матче против «Сочи» состоявшемся в субботу на стадионе «Фишт», в стартовом составе сине-бело-голубых вышло два россиянина — голкипер Денис Адамов и форвард Сергеев. Уместиться в лимит удалось благодаря тому, что игрок из Казахстана Нуралы Алип не считается легионером в РПЛ, а бразилец Клаудиньо имеет российский паспорт.

Вратарь Денис Адамов проводил за «Зенит» первый матч в чемпионате России. Ранее он дебютировал в кубковой игре против калининградской «Балтики», которую петербуржцы выиграли 2:1. И тренеры доверили ему место в воротах в матче чемпионата. Михаил Кержаков, другой вратарь, сейчас травмирован, а когда место на последнем рубеже занимает Александр Васютин, «Зенит» пропускает много голов.

Адамов выглядел в этой игре надежно. Летом он перешел в «Зенит» именно из «Сочи». И наверняка сейчас ни о чем не жалеет, даже несмотря на то, что у него не так много игровой практики в клубе из Петербурга. Зато хороший контракт и уверенность в завтрашнем дне.

Ее, можно предположить, сейчас лишены игроки сочинской команды. Она в очень плохом состоянии и занимает последнее место в чемпионате России. Эксперименты с частой сменой тренеров не привели ни к чему хорошему. «Сочи» теперь не в силах противостоять не только «Зениту», но и большинству команд РПЛ. Поражение от сине-бело-голубых стало для южан шестым подряд в чемпионате и девятым за 11 туров.

Все свои проблемы гости решили в начале первого тайма. Сначала «Зенит» заработал право на 11-метровый: в штрафной «Сочи» рукой сыграл игрок хозяев Кирилл Заика после навеса Дугласа Сантоса. Ирония судьбы в том, что у защитника «Сочи» был день рождения. Клаудиньо спокойно развел мяч и голкипера соперника по разным углам. К слову, защищает ворота «Сочи» Никита Гойло, который принадлежит «Зениту», а за сочинский клуб выступает на правах аренды.

На точку же поставил судья Владислав Безбородов. Вокруг его назначения на матч было много шума. Это был первый случай, когда матч чемпионата России с участием «Зенита» обслуживал арбитр из Петербурга. Раньше судьи, приписанные к городу на Неве, работали только на кубковых играх, в которых «Зенит» встречался с командами Северо-Запада. На игры сине-бело-голубых в чемпионате назначали рефери из других городов, чтобы никто не подозревал их в предвзятости. И вот традицию решили нарушить: мало хороших судей осталось, а у Безбородова категория ФИФА.

Интересно, что именно с 11-го тура арбитрам, обслуживающим матчи РПЛ, решили увеличить в два раза гонорары. Теперь судья, работающий в поле, получает 200 тыс. рублей, тогда как раньше зарабатывал за матч 100 тыс. Логика повышения ставок: борьба в чемпионате становится напряженнее, риск ошибок возрастает. Безбородов отработал так, чтобы не навлечь на себя подозрений. Даже нарушения со стороны Заики не разглядел — ему помогли рефери, отвечающие за VAR (система видеопомощи арбитрам).

Второй раз в этой игре Безбородов указал на центр поля в середине первого тайма, когда ворота «Сочи» поразил форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Он завершил красивую комбинацию с участием партнеров. И упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров РПЛ, забив уже девятый гол. Кассьерра до лета 2022 года тоже играл за «Сочи». После того как он оттуда ушел и в клубе началась тренерская чехарда, ФК «Сочи» покатился в пропасть.

Больше ничего примечательного в этой игре не случилось, если не считать того, что травму получил 38-летний лидер «Сочи» Кристиан Нобоа, когда-то игравший за «Зенит». Петербуржцы довели дело до победы, успокоив болельщиков. Все же предыдущие матчи чемпионата — против «Локомотива» и «Оренбурга» — были проиграны. Впрочем, приблизиться к «Краснодару», который лидирует, не удалось. «Быки» вырвали победу в игре с «Ростовом» 3:2, уступая по ходу матча 0:2, и по-прежнему опережают «Зенит» на семь очков.

В паузе на игры сборных сине-бело-голубые сыграют в Алма-Ате товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября. А следующую дуэль в РПЛ проведут 22 октября на «Газпром Арене» против «Крыльев Советов», одного из лидеров турнира.

Кирилл Легков