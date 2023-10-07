Главные новости за 7 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Рекордное количество туристов посетит Краснодарский край по итогам 2023 года, заявил глава региона Вениамин Кондратьев во время сегодняшней встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

В Краснодарском крае в стадии реализации находится около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 трлн руб. Таким образом, край занимает восьмое место в стране по объему инвестиций.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою совместно с Краснодарским краем, корпорацией «Туризм.РФ» и инвесторами подготовить предложения по развитию морской части курорта «Абрау-Дюрсо».

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов предупредил о создании фейковых аккаунтов главных врачей в соцсетях.

Восемнадцать потенциальных инвесторов заявили о заинтересованности в сотрудничестве по реализации проекта круглогодичного морского курорта «Новая Анапа», предварительная стоимость которого оценивается в 1 трлн руб.

Мобильный оператор Tele2 оптимизировал сеть салонов связи в Краснодарском крае на 15%. Решение связано со снижением трафика в розничных точках.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о недопустимости строительства жилья для продажи на территории нового морского курорта «Новая Анапа».

Шесть человек пострадали в ДТП с участием автомобилей Volkswagen Touran и Toyota Carina на трассе между Мостовским районом и Майкопом.

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