В Краснодарском крае ожидают рекордный турпоток по итогам года

Рекордное количество туристов — 18 млн человек — посетит Краснодарский край по итогам 2023 года, заявил глава региона Вениамин Кондратьев во время сегодняшней встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

«Мы видим увеличение турпотока — к концу года ожидаем 18 млн отдыхающих. Это исторический максимум»,— сказал губернатор.

По его данным, за три летних месяца на курортах Кубани отдохнуло 10 млн россиян. Заполняемость отелей была 95%, сегодня загруженность объектов размещения около 80%.

Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе активно ведется работа по расширению номерного фонда: одновременно возводят 46 современных комплексов разных категорий на сумму около 500 млрд руб., что позволит создать 33 тыс. номеров.

Наталья Решетняк

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