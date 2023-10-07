Чернышенко поручил готовить предложения по развитию морской части «Абрау-Дюрсо»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою совместно с Краснодарским краем, корпорацией «Туризм.РФ» и инвесторами подготовить предложения по развитию морской части курорта «Абрау-Дюрсо», сообщается на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

В сентябре 2022 года корпорация «Туризм.РФ» и ПАО «Абрау-Дюрсо» дали старт реализации инвестиционного проекта «Туристический кластер Абрау-Дюрсо». Проект включает комплексное развитие села Абрау-Дюрсо (Новороссийск) и близлежащих территорий. Создание туристического курорта федерального значения приведет к увеличение туристического потока с 500 тыс. до 1 млн человек к 2029 году.

На курорте планируют построить новые гостиницы, рестораны, досугово-развлекательные комплексы и торгово-туристические объекты. В рамках проекта будет реконструирована историческая часть поселка, а также, при содействии администрации Краснодарского края и Минстроя России, проведена реновация набережной озера Абрау. Обязательным условием развития региона станут значительные инвестиции в улучшение транспортной доступности и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Поселок Абрау-Дюрсо расположен в 14 км к западу от Новороссийска. Условно он разделен на две части: первая часть (Абрау) расположена на берегу горного озера Абрау, вторая часть (Дюрсо) – на побережье Черного моря.

Наталья Решетняк

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