Министр здравоохранения Кубани сообщил о создании фейковых страниц главврачей
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов предупредил о создании фейковых аккаунтов главных врачей в соцсетях.
Фото: pxhere.com
«Жертвами мошенников становятся сотрудники медицинских учреждений», - написал господин Филиппов в своем Telegram.
Глава регионального минздрава советует не отвечать на сообщения от главных врачей в социальных сетях, а также не реагировать на сообщения с незнакомых номеров.
В начале сентября Евгений Филиппов сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram, с которого врачам приходили сообщения из-за якобы украденных данных из базы врачей и фармацевтов.
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