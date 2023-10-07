Министр здравоохранения Кубани сообщил о создании фейковых страниц главврачей

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов предупредил о создании фейковых аккаунтов главных врачей в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Жертвами мошенников становятся сотрудники медицинских учреждений», - написал господин Филиппов в своем Telegram.

Глава регионального минздрава советует не отвечать на сообщения от главных врачей в социальных сетях, а также не реагировать на сообщения с незнакомых номеров.

В начале сентября Евгений Филиппов сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram, с которого врачам приходили сообщения из-за якобы украденных данных из базы врачей и фармацевтов.

Наталья Решетняк

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