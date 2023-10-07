Tele2 оптимизировала сеть салонов связи в Краснодарском крае на 15%

Мобильный оператор Tele2 оптимизировал сеть салонов связи в Краснодарском крае на 15%. Об этом «Ъ-Кубань» заявил коммерческий директор макрорегиона «Юг» российского оператора мобильной связи Tele2 Евгений Солонченко. Он объяснил решение снижением трафика в салонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Тенденция по сокращению розничных точек продаж появилась ни вчера, однако во время пандемии коронавируса покупательская активность в российской офлайн-торговле снизилась в разы. После пандемии трафик в наших салонах связи не восстановился в прежнем виде, так как потребители привыкли приобретать товары онлайн. Стал очевидным факт, что розницу придется сокращать. Изменился формат потребления, и мы не могли не ответить на этот тренд. Сокращая общее число салонов, мы улучшаем качество каждой отдельной точки. Важно, что высвобожденные средства не просто сэкономленные затраты – эти деньги направятся на диджитализацию сети: цифровые вывески и ценники, виртуальные витрины, системы видеомониторинга и подсчета посетителей, проект по сдаче в аренду цифровых рекламных носителей в наших салонах другим компаниям, развитие мобильного приложения для продавцов, интересные коллаборации», – рассказал господин Солонченко.

По его словам, по пути сокращения розницы идут все российские мобильные операторы. При этом, представитель Tele2, уверен, что розница не исчезнет на 100%, так как людям необходимо живое общение: значительной части абонентов по-прежнему важно получать обслуживание в салонах связи.

Евгений Солонченко не исключает, что в будущем тренды потребительского поведения вновь изменятся и рост спроса оживит розницу.

Наталья Решетняк, Маргарита Синкевич

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