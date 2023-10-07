Шесть человек пострадали в ДТП на трассе между Кубанью и Адыгеей

В аварии с участием автомобилей Volkswagen Touran и Toyota Carina на трассе между Мостовским районом и Майкопом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 8 утра. По предварительным данным полиции, столкновение произошло после того, как водитель Volkswagen Touran выехал на встречную полосу.

Утром 7 октября на трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе Краснодарского края произошло сразу два крупных ДТП участием большегрузов. Всего в авариях пострадали шесть грузовых и легковых машин.

Наталья Решетняк

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