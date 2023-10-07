Вице-премьер Чернышенко запретил строить жилье на курорте «Новая Анапа»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о недопустимости строительства жилья для продажи на территории нового морского курорта «Новая Анапа». По его словам, которые цитирует пресс-служба правительства РФ, курорт должен быть ориентированным на семейный санаторно-курортный отдых.

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«“Новая Анапа” должна быть предназначена исключительно для отдыха наших граждан», – сообщил Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Краснодарский край.

Еще одно ключевое условие строительства, по словам вице-премьера РФ, это подведение коммуникаций, сетей и дорог к новому курорту. Также господин Чернышенко заявил о важности сохранения особо охраняемой природной территории.

В совещании приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев, генеральный директор АО «Корпорация “Туризм.РФ”» Сергей Суханов и др.

Наталья Решетняк

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