На Кубани реализуется около 500 крупных инвестпроектов на 2,6 трлн рублей
В Краснодарском крае в стадии реализации находится около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 трлн руб., сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с главой региона Вениамином Кондратьевым. Таким образом, край занимает восьмое место в стране по объему инвестиций.
Фото: government.ru
«Краснодарский край демонстрирует хорошие результаты по выполнению поставленных президентом национальных целей развития… Внедряет региональный инвестиционный стандарт и находится в числе лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата»,— отметил господин Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что правительство России будет поддерживать Краснодарский край в его развитии.
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