На Кубани реализуется около 500 крупных инвестпроектов на 2,6 трлн рублей

В Краснодарском крае в стадии реализации находится около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 трлн руб., сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с главой региона Вениамином Кондратьевым. Таким образом, край занимает восьмое место в стране по объему инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: government.ru Фото: government.ru

«Краснодарский край демонстрирует хорошие результаты по выполнению поставленных президентом национальных целей развития… Внедряет региональный инвестиционный стандарт и находится в числе лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата»,— отметил господин Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство России будет поддерживать Краснодарский край в его развитии.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram