Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В российских гостиницах могут обнулить НДС на доступ к интернету и СПА

Минэкономики предлагает обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на ряд сопутствующих услуг в российских отелях и гостиницах. В частности, согласно предложению ведомства, нулевой НДС предлагается применять к доступу в интернет, услугам СПА, а также использованию парковки.

По информации ТАСС, Минэкономики уже разработало соответствующий проект постановления правительства. В документе указано, что, помимо вышеупомянутых услуг, налог на добавленную стоимость также предлагается отменить на использование расположенных на территории отелей тренажерных залов, детских игровых комнат и конференц-залов. Отмечается, что речь идет о тех дополнительных услугах, которые включены в единую стоимость гостиничного номера.

Как подчеркнули в ведомстве Максима Решетникова, реализация предложения позволит увеличить рентабельность гостиничных проектов. Также там считают, что обнуление НДС на ряд услуг гостиниц поможет сократить издержки бизнеса отельеров и тем самым избежать возможного роста цен на проживание для гостей.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...