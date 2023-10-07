В российских гостиницах могут обнулить НДС на доступ к интернету и СПА

Минэкономики предлагает обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на ряд сопутствующих услуг в российских отелях и гостиницах. В частности, согласно предложению ведомства, нулевой НДС предлагается применять к доступу в интернет, услугам СПА, а также использованию парковки.

По информации ТАСС, Минэкономики уже разработало соответствующий проект постановления правительства. В документе указано, что, помимо вышеупомянутых услуг, налог на добавленную стоимость также предлагается отменить на использование расположенных на территории отелей тренажерных залов, детских игровых комнат и конференц-залов. Отмечается, что речь идет о тех дополнительных услугах, которые включены в единую стоимость гостиничного номера.

Как подчеркнули в ведомстве Максима Решетникова, реализация предложения позволит увеличить рентабельность гостиничных проектов. Также там считают, что обнуление НДС на ряд услуг гостиниц поможет сократить издержки бизнеса отельеров и тем самым избежать возможного роста цен на проживание для гостей.

Александр Кислов