Первого замглавы Рыбинска объявили в федеральный розыск по подозрению во взятке

Первого заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино объявили в федеральный розыск по подозрению в получении взятки при реализации инвестиционного проекта ремонта теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Дубино

Фото: официальный сайт Рыбинска Иван Дубино

Фото: официальный сайт Рыбинска

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области 28 сентября был задержан генеральный директор ООО «Рыбинская генерация» (контролируется администрацией города), председатель фракции «Единая Россия» муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров. Ему выдвинули обвинение в получении взятки. Ярославский суд арестовал Виктора Тамарова на два месяца, до 26 ноября, а «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Спустя неделю после задержания в федеральный розыск был объявлен первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино. По версии следствия, Виктор Тамаров, который на тот момент являлся заместителем руководителя МУП «Теплоэнерго», и Иван Дубино получили в 2022-2023 годах взятку от подрядных организаций при реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей в Рыбинске. Финансирование проекта составляло — 800 млн руб. По данным источника «Ъ», общий размер взятки составил 3 млн руб., каждый получил по 1,5 млн руб. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере).

Однако Дубино, в отличие от Тамарова, задержать не удалось. По данным пресс-службы ярославского СК, первый замглавы Рыбинска скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Обвинение ему предъявили заочно.

«В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении СУ СК России по Ярославской области.

Родился Иван Дубино в Смоленске. С 2016 года работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имеет опыт работы в муниципальных и коммерческих структурах коммунальной сферы. Первым заместителем главы Рыбинска Иван Дубино стал 1 июля 2022 года. Занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и муниципального жилищного контроля.

Алла Чижова, Ярославль