Минюст США и американские регуляторы проверяют Freedom Holding

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведут расследование в отношении зарегистрированной в Казахстане и торгующейся на бирже NASDAQ финансово-технологической компании Freedom Holding. Как стало известно CNBC, расследование касается возможных нарушений ряда нормативов, инсайдерской торговли акциями и связей офшорного подразделения с лицами, находящимися под санкциями.

Компания Freedom Holding со штаб-квартирой в Алматы (Казахстан) и рыночной капитализацией порядка $5 млрд контролируется 35-летним казахстанским миллиардером Тимуром Турловым, который до 2022 года был гражданином России. Как следует из документов, с которыми удалось ознакомиться CNBC, региональное отделение SEC в Бостоне ведет проверку в отношении Freedom Holding уже несколько месяцев. Прокуратура штата Массачусетс ведет предварительную проверку в отношении этой компании.

Как отмечает CNBC, подобные проверки зачастую проводятся после выявления данных о возможных нарушениях закона. При этом такие расследования могут тянуться годами, и не обязательно по их завершении предъявляются уголовные обвинения.

По данным источников CNBC, наряду с внутренними механизмами управления и офшорными операциями SEC и прокуратура проверяют утверждения Тимура Турлова о том, что Freedom Holding может обеспечить своим клиентам — а это в основном россияне — доступ к выгодным американским первичным размещениям акций компаний.

По данным источников CNBC, Тимуру Турлову известно о проводимых расследованиях в отношении его компании. Сам бизнесмен не ответил на запрос CNBC. Однако в опубликованном вчера интервью казахскому изданию «Курсив» Тимур Турлов заметил, что минувшим летом к ним «пришли примерно все регуляторы мира». Акции Freedom Holding на бирже NASDAQ отреагировали на публикацию CNBC падением на 9,3%.

Алена Миклашевская