Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым за все слова, которые могли его задеть

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев приехал в Чечню, где получил диплом за второе место в конкурсе на мастер-план Грозного. В своем Telegram-канале он сообщил, что встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и извинился перед ним за все свои высказывания, которые могли его задеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, Артемий Лебедев, Рамзан Кадыров (слева направо)

Фото: @temalebedev Глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, Артемий Лебедев, Рамзан Кадыров (слева направо)

Фото: @temalebedev

«Удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым. Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно»,— написал дизайнер.

В ноябре 2019 года Артемий Лебедев обратился к Рамзану Кадырову после высказываний главы Чечни на заседании регионального правительства. Согласно переводу «Русской службы BBC», Рамзан Кадыров заявил на чеченском языке, что за оскорбление чести в интернете нужно наказывать, «убивая, сажая, пугая». Пресс-служба главы Чечни назвала этот перевод некорректным.

В обращении к Рамзану Кадырову Артемий Лебедев написал в своем Telegram-канале: «Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу. ...Ты призываешь убивать за обиду. Подумай — кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет». Сейчас этот канал удален.

Эрдни Кагалтынов