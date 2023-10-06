Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым за все слова, которые могли его задеть
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев приехал в Чечню, где получил диплом за второе место в конкурсе на мастер-план Грозного. В своем Telegram-канале он сообщил, что встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и извинился перед ним за все свои высказывания, которые могли его задеть.
Глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, Артемий Лебедев, Рамзан Кадыров (слева направо)
Фото: @temalebedev
«Удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым. Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно»,— написал дизайнер.
В ноябре 2019 года Артемий Лебедев обратился к Рамзану Кадырову после высказываний главы Чечни на заседании регионального правительства. Согласно переводу «Русской службы BBC», Рамзан Кадыров заявил на чеченском языке, что за оскорбление чести в интернете нужно наказывать, «убивая, сажая, пугая». Пресс-служба главы Чечни назвала этот перевод некорректным.
В обращении к Рамзану Кадырову Артемий Лебедев написал в своем Telegram-канале: «Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу. ...Ты призываешь убивать за обиду. Подумай — кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет». Сейчас этот канал удален.