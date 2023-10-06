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Коммерсантъ FM
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Сбербанк переводит рабочие места сотрудников на операционную систему SberOS

С сегодняшнего дня, 6 октября, Сбербанк (MOEX: SBER) начал перевод рабочих мест сотрудников на новую операционную систему собственной разработки SberOS. Об этом TAdviser сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как пояснили в Сбербанке, инициатива организована в рамках перевода инфраструктуры банка на отечественное программное обеспечение.

SberOS базируется на семействе операционных систем Linux. Помимо собственных сборок дистрибутивов для рабочих мест Сбербанк работает над созданием системы удаленного управления Linux. В сентябре серверная операционная система Platform V SberLinux OS Server была включена в реестр российского ПО при Минцифры.

Лусине Баласян

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