Сбербанк переводит рабочие места сотрудников на операционную систему SberOS

С сегодняшнего дня, 6 октября, Сбербанк (MOEX: SBER) начал перевод рабочих мест сотрудников на новую операционную систему собственной разработки SberOS. Об этом TAdviser сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как пояснили в Сбербанке, инициатива организована в рамках перевода инфраструктуры банка на отечественное программное обеспечение.

SberOS базируется на семействе операционных систем Linux. Помимо собственных сборок дистрибутивов для рабочих мест Сбербанк работает над созданием системы удаленного управления Linux. В сентябре серверная операционная система Platform V SberLinux OS Server была включена в реестр российского ПО при Минцифры.

Лусине Баласян