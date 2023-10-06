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Коммерсантъ FM
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«Тройка» ушла к перекупщикам

По какой цене перепродают транспортные карты с изображениями животных

Карты «Тройка» с выдрами, морскими львами и капибарами привлекли перекупщиков. На «Авито» стали появляться фирменные транспортные карты, которые 4 октября запустил департамент транспорта столицы и «Москвариум». Изображения на пластике выполнены в стиле известного режиссера Уэса Андерсона. Причем на проездных есть QR-коды, с помощью которых пользователь может увидеть животных в 3D.

Фото: «Москвариум»

Фото: «Москвариум»

Предполагалось, что их можно приобрести примерно за 250 руб. в интернет-магазине метро, на стойках «Живое общение» и в самом «Москвариуме». Правда, уже в день запуска серии пользователи в соцсетях стали жаловаться на нехватку карт. Так, к вечеру на многих станциях этих проездных не оказалось. Зато карты можно найти у перекупщиков на «Авито», причем в несколько раз дороже. “Ъ FM” позвонил по одному из объявлений:

— Карты пока все в наличии, но осталось очень мало. Актуальная цена в объявлении, торг неуместен. Возможно, будет еще подорожание.

— Одна карта стоит 1,5 тыс. руб.?

— С капибарой — да. Просто карт изначально мало, их очень быстро разбирают, их практически ни у кого уже нет. На капибар большой спрос.

— Если я возьму все три сразу, у меня не будет какой-то скидки?

— Комплект со скидкой 200 руб., он стоит пока 2,5 тыс. руб. Завтра цена может быть больше.

— Я впервые вижу такой ажиотаж на карты «Тройка».

— Редко, но бывает. Если вы закажете комплект «Авито Доставкой», цена уже точно не изменится.

В справочной службе московского метро не исключили перезапуск серии, ведь карт действительно почти не осталось:

— Просто тираж был ограничен. Вероятнее всего, их уже раскупили, потому что карты такие. По голубой линии — станции «Выставочная» и «Александровский сад», по красной — «Черкизовская», «Воробьевы горы». На станции «Трубная» есть флагманский магазин, может быть, там еще остались карты.

— И никак нельзя понять, где они еще могут быть?

— Только если вы приедете и по факту посмотрите на стойках «Живого общения» и во флагманских магазинах.

— А вообще это нормальная ситуация, что буквально за день-полтора их не осталось?

— Такое с картами происходит. Многие коллекционеры скупают, поэтому мы ничего не можем с этим сделать.

— Перевыпуск, может быть?

— Бывает, если большой ажиотаж.

Похожая история произошла с картами «Тройка», на которых были изображены персонажи мультфильма «Смешарики». Серия поступила в продажу 1 июня. Ее выпуск приурочили к 20-летнему юбилею мультфильма. Официальная стоимость тематической «Тройки» со «Смешариками» — 120 руб. Но на «Авито» цена одного проездного доходила до 1 тыс. руб. В этот раз перекупщики пошли дальше — в сервисе объявлений одна карта с капибарами может стоить до 5 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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