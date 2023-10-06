Сотрудницу петербургской инспекции ФНС обвинили в разглашении налоговой тайны

Прокуратура Петроградского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника камеральных проверок МИФНС России №18 по Петербургу и ее мужа, которых обвиняют в разглашении налоговой тайны и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело с обвинительным заключением передано в Петроградский районный суд. Супругов обвиняют в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну (ч.3 ст. 183 УК РФ) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Сотрудница налоговой службы имела доступ к информации о налогоплательщиках. По версии следствия, в ноябре 2022 года по просьбе мужа она передала неизвестному лицу сведения о финансово-хозяйственной деятельности одного из АО, и в том числе налоговую отчетность, а также персональные данные гендиректора этого общества — сведения о его имуществе и доходах. За это она получила вознаграждение в сумме 50 тыс. руб. В прокуратуре оценили ущерб, нанесенный компании и ее руководителю, в 7 млн руб.

В ходе следствия было арестовано имущество сотрудницы ФНС и ее мужа стоимостью более 100 млн руб., также у них изъяли 25 млн руб. в иностранной валюте.

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